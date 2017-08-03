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Badu resmi sözleşmeye imza attı

Bursaspor’un yeni transferi Badu, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 14:28
Badu resmi sözleşmeye imza attı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, İtalyan ekibi Udinese’de forma giyen Ganalı oyuncu Emmanuel Badu’yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Sabah saatlerinde özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçen 26 yaşındaki oyuncu, Özlüce Tesisleri’nde düzenlenen tören ile resmi sözleşmeye imza attı. Törende konuşan Emmanuel Badu, “Bana bu transferde kolaylığı sağladığı için Udinese başkanına teşekkür ediyorum. 7 senedir oradaydım. Zor bir transfer oldu benim için. Hocaya da bana inandığı için teşekkür ediyorum. En iyi şekilde çalışacağıma söz veriyorum. Yaklaşık 7-8 senedir Gana Mili Takımı ile oynuyorum. Türk mili takımına karşı da oynamıştım. Burada çok Ganalı oyuncu var. Gelmeden önce takımımızdan Batalla’yı ve Ekong’u tanıyordum. Ligimize birçok oyuncu kendi kalitesini ve ligin kalitesini yükseltmek için geliyor” dedi.

Ali Ay: “Getirdiğimiz bütün arkadaşlar nokta atışıydı”

Bursaspor Başkanı Ali Ay ise, “3 haftadan beri büyük uğraşlardan sonra Badu ile anlaşmayı bitirdik. Bu bizim 4’üncü transferimiz. Arkası gelecek. Bu sene herkese iyi bir Bursaspor izlettirmek için bunu yapıyoruz. Geçen sezon travma yaşamıştık. Bu travmayı yaşamamak için iyi transferler yapmaya karar verdik. Getirdiğimiz bütün arkadaşlar nokta atışıydı. İnşallah bundan sonra gelecekler de nokta atışı olur. İnşallah faydalı, güzel bir sezon geçiririz” diye konuştu.

“6 numara ve sağ bek hocamızın öncelikli olarak istediği oyuncular”

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Ay, “Arkadaşlar çok uğraş veriyor. Öncelik Bursaspor’un menfaati. Günde iki toplantı yapıyoruz hocamızla. Futbolcularla ilgili scout ekibinin, hocamızın bulduğu oyuncuları değerlendiriyoruz. Bir futbolcu üzerinde mutabık kaldıktan sonra onun üzerine gidiyoruz. İstediğimiz hızda gitmiyor. 3-4 tane daha futbolcu alacağız. 6 numara ve sağ bek hocamızın öncelikli olarak istediği oyuncular. Hafta sonuna kadar çoğu şey belli olacak. Olmasa da kimse üzülmesin. Sezon başına kadar hepsini yetiştirmeye çalışacağız. Bursaspor’un menfaati için uğraş veriyoruz” şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından Badu, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 14:28
  1. Bursaspor
  2. Sabah
  3. Bursa
  4. İtalya
  5. Gana
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