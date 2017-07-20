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Badou N’Diaye transferinde son görüşme

Osmanlıspor’da, 8.5 milyon Pound karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’a transfer olması beklenen N’Diaye konusu netlik kazanıyor.

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:23
Badou N’Diaye transferinde son görüşme

Ankara ekibi, İngiliz temsilcisinin transfer komitesi ile bugün masaya oturacak. Başkent temsilcisinin yetkileriyle buluşmak üzere Ankara’ya gelecek olan West Ham yöneticileri, artık transfere resmiyet kazandırmak istiyor. Senegalli orta saha, geride kalan sezon Mor-Sarılı formayla 42 maça çıktı, 7 gol atıp 4 de asist yaptı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:23
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