Badou N’Diaye transferinde son görüşme

Ankara ekibi, İngiliz temsilcisinin transfer komitesi ile bugün masaya oturacak. Başkent temsilcisinin yetkileriyle buluşmak üzere Ankara’ya gelecek olan West Ham yöneticileri, artık transfere resmiyet kazandırmak istiyor. Senegalli orta saha, geride kalan sezon Mor-Sarılı formayla 42 maça çıktı, 7 gol atıp 4 de asist yaptı.