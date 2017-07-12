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Bademin bu faydasına inanamayacaksınız!

Beslenme uzmanı Jessica Sepel, mükemmel uyku için nasıl beslenmemiz gerektiğini açıkladı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:19
Bademin bu faydasına inanamayacaksınız!

Avustralyalı beslenme uzmanlarının araştırmasına göre; deliksiz bir uyku çekmek için öğleden sonra kafeinli içecekler içmeyi kesmek gerekiyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Beslenme uzmanı Jessica Sepel, mükemmel uyku için en iyi beslenme ipuçlarını paylaştı.

Öğleden sonra kafeinden uzak kalmak gerektiğine dikkat çeken Sepel, ayrıca insanların yatmadan önce protein açısından zengin olan badem yemesini tavsiye ediyor.

Düzenli bir uyku için iyi bir yastık ve yüksek kaliteli, rahat bir yatağa da gerek olduğunu vurgulayan Sepel, iyi bir gece uykusu için bunların önemli olduğunu söyledi.

Öğleden sonra içilen çay ve kahvede kafein olduğunu belirten Sepel, kafeinin kan dolaşımında 8 saate kadar kalabildiğini ve bunun da uyku kalitesini etkileyebildiğini ifade etti.

Ayrıca alkol de uykuyu etkilediğinden uzak durulması gereken ürünler arasında... Uykuyu mahveden başka bir hata da akşam yemeğinden sonra tüketilen şekerli tatlılar. Protein ağırlıklı akşam yemeğinin (balık, tavuk, mercimek, yumurta) ardından, yatmadan önce de birkaç tane badem tüketmek öneriliyor. 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:19
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