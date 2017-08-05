Badem kurusu rengi nedir?

Hain FETÖ terör örgütü mensuplarının yargılanırken giyeceği tek tip kıfayetlerin badem kurusu rengi olacağı konusu gündeme taşındı. Bununla birlikte badem kurusunun hangi tonlara sahip olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye ve sorgulanmaya başladı. Genellikle tuvalet-banyo ve bahçe dekorasyonlarında tercih edilen badem kurusunun hangi renk olduğu en çok arananlar listesine girdi. Badem kurusunun hangi renkleri içerisinde barındırdığıyla ilgili akılları kurcalayan tüm soruların yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz.

BADEM KURUSU HANGİ RENKTİR?

Bademin alt tonlarını incelediğimizde sarı bulunmaktadır, ancak boyanın işleniş biçimi dolayısıyla kahverengi ile özdeşleşen bir renk olarak karşımıza çıkmaktadır. Badem kurusu ana renkler kategorisinde bulunmadığı gibi birkaç farklı rengin bir araya gelmesi ile meydana gelmektedir.

Badem kurusunun ton aralığı, en çok kurutulmuş badem rengini andırdığı için bu ismi almaktadır.