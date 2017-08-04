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Badem kurusu nasıl bir renk?

FETÖ'den yargılanan teröristlerin giyeceği "tek tip" kıyafetler badem kurusu renginde olacak. Peki badem kurusu nasıl bir renk?

04 Ağustos 2017 Cuma 23:27
Badem kurusu nasıl bir renk?

FETÖ'cü hainlerin yargılanırken giyeceği tek tip kıyafetlerin badem kurusu renginde olacağı bildirildi.

BADEM KURUSU RENGİ NEDİR?

Badem kurusu, sarı olan, boyanın işleniş biçimi ile kahverengi ile daha çok özdeşleşmiş bir renktir. Ana renkler kategorisinde bulunmaz. Bir kaç farklı rengin bir araya gelmesi ile ortaya çıkar.

Bu renk, renk skalası incelendiğinde en çok kurutulmuş badem rengini andırdığı için bu ismi almıştır.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 23:27
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