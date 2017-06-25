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'Bacım sarma yok mu, lahana çorbası yok mu?'

Reis-i Cumhur Erdoğan'ın vatandaşlarla arasında geçen samini anlar kameraya böyle yansıdı...

25 Haziran 2017 Pazar 00:52
Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 00:52
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Bacım sarma yok mu
  3. lahana çorbası yok mu
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