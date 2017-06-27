Bacakları bu hale geldi

Julie Nisbet İngiltere'de Newcastle ile Carlisle arasında düzenlenen uzun bir maratondan ikinci derece yanık teşhisiyle ayrıldı. Genç kadının cildi o kadar zarar görmüştü ki cildinin altında büyük su topları oluştu.

Cildindeki yanık gözle görülür derecedeydi. 21 saat süren maratonda güneşe kilometrelerce maruz kalan Julie Nisbet maratonun sonunda hastaneye götürüldü.