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Bacakları bu hale geldi

İngiltere'de Julie Nisbet iismli genç kadın Carlisle ve Newscastle arasındaki maratonu başarıyla tamamladı. Fakat yaklaşık 110 kilometre yüyüyen kadının bacaklarının güneş gören yerleri tanınmaz hale geldi.

27 Haziran 2017 Salı 18:33
Bacakları bu hale geldi

Julie Nisbet İngiltere'de Newcastle ile Carlisle arasında düzenlenen uzun bir maratondan ikinci derece yanık teşhisiyle ayrıldı. Genç kadının cildi o kadar zarar görmüştü ki cildinin altında büyük su topları oluştu.

Cildindeki yanık gözle görülür derecedeydi. 21 saat süren maratonda güneşe kilometrelerce maruz kalan Julie Nisbet maratonun sonunda hastaneye götürüldü.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 18:33
  1. Julie Nisbet
  2. bacak maraton
  3. ikinci derece yanık
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