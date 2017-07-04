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Babel'den Pepe paylaşımı

Beşiktaş'ın Pepe transferini bitirmek üzere olması siyah beyazlıların Hollandalı yıldızı Ryan Babel'i de heyecanlandırdı. Başarılı futbolcu sosyal medya hesabından Pepe ile olan mücadelesini paylaşırken bu fotoğraf kısa süre sonra hesaptan kaldırıldı.

04 Temmuz 2017 Salı 17:26
Babel'den Pepe paylaşımı

Beşiktaş'ın Portekizli stoper Pepe'nin transferinde sona yaklaşması sonrasında Hollandalı futbolcu Ryan Babel'den imalı bir paylaşım geldi.

Yıldız futbolcu, Instagram hesabından Pepe ile rakip oldukları Liverpool-Real Madrid maçından bir enstantaneyi paylaştı.

Babel'in bu paylaşımı siyah beyazlı taraftarlar arasında hızla yayılırken Hollandalı futbolcu kısa bir süre sonra bu paylaşımı sayfasından kaldırdı.

  • Babel'in paylaşımı kaldırmasının perde arkasında yatan sebebin kulüp yetkililerinden aldığı uyarı olduğu belirtiliyor.
İşte Ryan Babel'in önce paylaştığı sonra da sildiği o fotoğrafı.
İşte Ryan Babel'in önce paylaştığı sonra da sildiği o fotoğrafı.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 17:26
  1. Beşiktaş
  2. Portekiz
  3. Hollanda
  4. Real Madrid
  5. Madrid
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