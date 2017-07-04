Babel'den Pepe paylaşımı

Beşiktaş'ın Portekizli stoper Pepe'nin transferinde sona yaklaşması sonrasında Hollandalı futbolcu Ryan Babel'den imalı bir paylaşım geldi.

Yıldız futbolcu, Instagram hesabından Pepe ile rakip oldukları Liverpool-Real Madrid maçından bir enstantaneyi paylaştı.

Babel'in bu paylaşımı siyah beyazlı taraftarlar arasında hızla yayılırken Hollandalı futbolcu kısa bir süre sonra bu paylaşımı sayfasından kaldırdı.