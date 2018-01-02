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Babel rekor ücretle veda ediyor!

Başkan Fikret Orman, Ryan Babel için kulübe iletilen 14 milyon Euro’luk teklifle ilgili kararını verdi. Orman resmi yollarla getirilmesi halinde bu öneriye sıcak bakmayı düşünüyor.

02 Ocak 2018 Salı 10:38
Babel rekor ücretle veda ediyor!

Beşiktaş’ta bu sezon sergilediği başarılı performansla kariyerinde adeta ikinci baharı yaşayan Ryan Babel, bir anda transfer döneminin gözdesi olmuştu. Kara Kartal’da çıktığı 23 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki kanat oyuncusuna, Çin Ligi’nden menajerler aracılığıyla 14 milyon Euro’luk (59 milyon TL) teklif gelmişti.

Bu öneriyi değerlendirmeye alan Başkan Fikret Orman’ın, konuyla ilgili kararını verdiği bildirildi. Asbaşkan Umut Güner’e, teklifin yazılı getirilmesi halinde bu öneriye sıcak bakacaklarını ilettiği kaydedildi. Bu gelişme sonrasında Güner’in, teklifi kulübe getiren menajere Başkan’ın talimatını tekrarladığı ve öneriyi resmen getirmesini istediği öğrenildi.

Gitmek istemiyor ama...

Siyah-Beyazlılar’dan yıllık 2.1 milyon Euro (9.5 milyon TL) kazanan Ryan Babel’e, Çin kulübünden 4.5 milyon Euro’luk (20.5 milyon TL) maaş önerildiği belirtildi. Tatilini Dubai’de değerlendiren Hollandalı futbolcunun, 2 kat fazla maaşa rağmen Beşiktaş’tan ayrılığa olumsuz baktığı ancak Başkan Fikret Orman’ın kendisiyle ilgili vereceği karara uyacağı ifade edildi.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 10:38
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