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'Babayiğit'ten yerli otomobil açıklaması: Birkaç aya sahnede

Yerli otomobili üretecek olan 5 'Babayiğit'ten biri olan Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, birkaç ay içerisinde aracın profiliyle ilgili açıklama yapacaklarını belirtti.

01 Şubat 2018 Perşembe 11:59
'Babayiğit'ten yerli otomobil açıklaması: Birkaç aya sahnede

Yerli otomobilin 5 babayiğidinden biri olan Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, çalışmaların iyi gittiğini ve 5 ortağın da özveriyle çalıştığını söyledi.

Danışmanlık firması Boston Consulting'in ismini açıkladığı için ortakların tepkisini çektiğini dile getiren Özilhan, "Konuşmama kararımız var ama şunu söyleyebilirim: Komiteler kuruldu. Birkaç ay içerisinde otomobilin profili ile ilgili açıklama yapabileceğiz" dedi. Yerli otomobilde 5 babayiğit kendi uzmanlık alanlarına göre projede yer alacak. Buna göre yazılımı Turkcell, elektronik aksamı Vestel, üretimi BMC, satış ve pazarlamayı Anadolu Grubu, tasarım ve mühendisliği ise Kıraça Holding'in yapması bekleniyor. 5-6 saatte doldurulabilecek bataryaya sahip olacak yerli otomobilin 100 kilometrede 2 liralık şarj maliyeti olacak. Araçta ayrıca otomatik pilot özelliğinin de olması planlanıyor.

HAKLI OPERASYON

Sınır güvenliği için Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili de değerlendirmelerini aldığımız Özilhan şunları söyledi: "Türkiye çok doğru bir politika ve diplomasi uyguladı. Devlerin mücadele ettiği bir arenada çok önemli bir hamle yaptı. Bu hamle bölgeye huzur getirir. Devletimizin yanındayız, destekliyoruz." Operasyonun ekonomiye çok büyük etkisi olacağını düşünmediklerini dile getiren Özilhan, "Kurda ve borsada bir rahatlama oldu. Piyasada özgüven oluştu. Türkiye her fırsatta inançla söylediği şeyleri şimdi de uyguluyor ve her şeye rağmen hâlâ yatırım yapılabilecek bir ülke. Biz de yatırım yapmaya devam edeceğiz. Gelecek stratejilerimizde herhangi bir değişiklik yok. Zaten hiçbir yabancının Türkiye'den zarar ettim dediğini duymadım" dedi.

TÜRKİYE EN AZ % 5 BÜYÜR

"Büyümenin şeytanı enflasyon" ifadelerini kullanan Özilhan, bu sorun çözüldüğünde faizin düşeceğini ve sürdürülebilir bir ortam oluşacağını kaydetti. 2017'de önemli teşvikler verildiğini, beyaz eşya, mobilya, inşaat ve otomotive verilen teşviklerin büyümeyi tetiklediğini dile getiren Özilhan, bu yıl da aynı alanlarda benzer teşviklerin devam etmesini öngördüklerini söyledi. Özilhan, "Türkiye bu yıl en az yüzde 5 büyür" dedi. Özilhan Rusya ile de sorunların hızla çözüldüğünü, vize konusunda da adımlar atılmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 11:59
  1. Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan
  2. yerli otomobil
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