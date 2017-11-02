Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu'nu açıklamasının ardından yerli otomobil üretimini yapacak şirketler yakın takibe alındı. TOBB'un girişimiyle oluşturulan konsorsiyumda Türkiye'nin önde gelen üreticileri yer aldı.



KRİTİK VİRAJ AŞILDI



Türkiye'nin yıllardır hayalini kurduğu yerli otomobil için kritik viraj aşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Babayiğitler' olarak adlandırdığı şirketler ile ortak girişim grubu kurularak, harekete geçildi. Yerli otomobili üretecek şirketleri bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Türkiye'nin büyük atılımını gerçekleştirecek şirketler arasında Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding yer alıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk taliplisi olduğu yerli otomobili üretecek şirketler, Türkiye ve dünya çapında önemli yatırımları olduğu gibi ülke ekonomisinede büyük fayda sağlıyor.



Peki bu 'Babayiğitler' ne iş yapıyor...



BMC: Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden biri olan BMC Otomotiv ve Ticaret A.Ş üretime başladığı günden bu yana 300. 000 adeti geçe araç üretimi ile Türkiye ekonomisine yaklaşık 10 milyar dolarlık katma değer sağladı. Türkiye ve Katar ortaklığı ile çok uluslu bir yapıya sahip olan BMC, 700‘ün üzerinde konfigürasyonda araç, yedek parça, motor ve döküm parçaları üretimi yapan, başta Avrupa Birliği üyesi ülkeler olmak üzere 80’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren, Türkiye'nin üreten gücü olarak biliniyor.



Anadolu Grubu: Anadolu Grubu’nun temelleri 1950 yılında, Anadolu Grubu Onursal Başkanları, Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından atıldı. Küresel grup, Türkiye dâhil 19 ülkede, 80'e yakın şirket, 61 üretim tesisi ve 50 binden fazla çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Dünyadaki saygın markalarla işbirliği içinde çalışan şirket içecek, otomotiv, tarım, gayrimenkul, enerji ve sağlık sektörü başta olmak üzere farklı alanlarda çalışmalar yapıyor.



Kıraça Holding: Türk otomotiv sektöründeki kapasite fazlası atıl yatırımları Türk ekonomisine kazandırmak, hafif ticari araç pazarındaki büyüme potansiyelini değerlendirmek, yeni bir pazarlama ve dağıtım modeli ile bağımsız yedek parça sektöründeki dağınık yapıyı organize etmek ve uluslararası ticaret alanında faaliyet göstermek amacıyla kurulan şirket kısa bir sürede bu sektörlerdeki gücünü ve başarısını kanıtladı. Şirketin Karsan Otomotiv, Karsan Pazarlama A.Ş gibi birçok grupla ortaklıkları bulunmakla birlikte faaliyet alanlarına denizcilik, tasarım, mühendislik ve enerji alanlarında da devam etmektedir.



Turkcell grubu: Turkcell, Türkiye’de kurulmuş; yerleşik, entegre iletişim ve teknoloji hizmetleri şirketidir. Müşterilerine mobil ve sabit şebekeleri üzerinden ses, data, TV hizmetleri ve katma değerli bireysel ve kurumsal servisler sunmaktadır. 1994 yılından bu yana hizmete devam eden Turkcell, hizmet çeşitliliğini de geliştirerek gelişimini sürdürüyor. Yurt dışında da yatırımları bulunan şirket, Kıbrıs, Ukrayna, Belarus ve Almanya gibi ülkelerde iletişim faaliyetlerine devam etmektedir.



Zorlu Holding: Dokumacılık ve tekstil faaliyetleriyle üretim hayatına başlayan Zorlu Holding, bugün birçok alanda Türkiye'de ve dünyada hizmet veriyor. Yurt içinde ve yurt dışında 60 aşkın şirketiyle hizmete devam eden şirket bugün tekstil, tüketici elektroniği, beyaz eşya, bilgi teknolojileri, enerji, gayrimenkul, maden ve metalurji, turizm, savunma ve finans alanlarındaki faaliyetlerini devam ettiriyor.