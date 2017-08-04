Babasının sözünü dinledi! Bir avuç toprakla hayatı değişti… Her yıl bir kilo altın alıyor

Siirt şehir merkezine bağlı İkizbağlar köyünde kendisine ait 30 dönümlük bağda yaklaşık 220 adet yetişkin ağaçtan fıstık üreten Süleyman Aslan, ilerleyen yaşına rağmen küçük yaşlarda başladığı tarım üretimini sürdürüyor. İkizbağlar bölgesinde fıstık üretiminin babası tarafından yaygınlaştırıldığını aktaran Aslan, bundan yarım asır önce babasının teşvikiyle ektikleri fıstıktan büyük gelir elde ettiğini, yaşamını ihya eden fıstık bahçelerini şimdi de çocuklarına miras olarak bırakacağını aktardı.

BİR AVUÇ TOPRAKLA HAYATI DEĞİŞTİ

1959 yılında tarlayı çabaladığı sırada babası Muhittin Aslan'ın 4 çocuğunu da çağırarak, 'Fıstık ekerseniz altın alırsınız' sözlerini geç algıladığını belirten Süleyman Aslan, "1972 senesinde fıstık üretimine başladım. Yalnız 1959 yılında 30 dönüm bağımız vardı. Rahmetli babam biz dört kardeşi çağırarak 'ekinlerin arasına fıstık ekin' dedi. Büyük ağabeyim 'baba biz zaten kocaman ağaçları kesiyoruz geç verim verdi diye, ne yapacağız, hem 50 sene geçiyor ancak fıstık oluyor, uğraşamayız' diye karşılık verdi. Babam da iki eliyle toprağı avuçlayarak, 'vallahi bu kadar fıstık ekerseniz, bu kadar altın alırsınız' dedi. Ben 1972 yılında ekmeye başladım. Ve şu ana kadar da 10 kilodan fazla altını bu tarladan aldım. Keşke babam yaşasaydı bu bahçeyi görseydi. Babamın dediği fazlasıyla çıktı. Şimdi bir sezonda bu bahçeden bir kilo altın alıyorum. Şimdi bunları çocuklarıma miras olarak paylaştıracağım" dedi.

SİİRT'İN 336 KÖYÜNÜN 276'SINDA FISTIK ÜRETİLİYOR

Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı Şuayip Aslan ise Siirt genelinde bu yıl 45 bin ton dolayında fıstık rekoltesi beklediklerini belirterek, Gaziantep ve Şanlıurfa'yı da geçerek Türkiye'de en fazla fıstık üreten il konumuna geldiklerini söyledi. Aslan, "İlimizde ilk kez bu kadar bir rekolteye ulaştık. Elde ettiğimiz bilgilere göre Gaziantep'te 20 ile 25 bin ton, Şanlıurfa'da 30 bin ton, ilimizde ise 40 ile 45 bin ton fıstık rekoltesi bekleniyor. Yıllar önce devletin verdiği teşvikle rekolte bu seviyeye geldi. Artık devlet elini teşvikten çekmesine rağmen vatandaşlar anladı ki fıstığın iyi bir getirisi var ve iyi para ediyor. Artık devlet teşvik vermese de çiftçi fıstık ekiyor, hatta çiftçi olmayanlar da fıstık ekmeye başladı. Çünkü fıstık üç ülkenin birer bölgesinde yetiştiği için çok değerlidir ve getirisi var. Bundan sonra artık fıstığın ilimizde işlenmesi paketlenmesi için sanayi alt yapısı oluşturuldu. Siirt'in 336 köyünden 276 köyünde fıstık üretiliyor. Üreticiler bununla para kazanıyor" diye konuştu.