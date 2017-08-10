Babasını kaybeden Suriyeli çocuğun yürekleri dağlayan feryadı!

Rejime ait güçlerin Kefer Batna'da düzenledikleri saldırıda vurulan evde yaralanan 12-13 yaşlarındaki bir çocuğun feryadı yürekleri dağladı. Minik çocuk 'Babamı gösterin. Onun durumu nasıl? neden onu ambulansa kuymuyorsunuz' diye feryat etti. Babasıyla birlikte maruz kaldığı bombardıman sonrası sinir krizi geçiren küçük çocuk 'ne olur babamın ölmediğini söyleyin' diye yalvardı. Bugün düzenlenen hava bombardımanında 4 sivil hayatını kaybetti.