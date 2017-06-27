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Babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki genç, av tüfeği ile babasını vurarak öldürdükten sonra ağabeyine de ateş etti.

27 Haziran 2017 Salı 16:41
Babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece geç saatlerde Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı Mesthüyük Mahallesi’nde meydana geldi. Alaaddin K. (59) evinin balkonunda telefon görüşmesi yaparken, madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu M.K. (17) tarafından av tüfeği ile başına ateş açılarak öldürüldü. M.K. daha sonra ağabeyi Ferhat K.’ya (19) da ateş ederek yaraladıktan sonra kaçtı. Alaaddin K. başından, Ferhat K. ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralı baba ve oğlu, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansa taşındı. Hastaneye götürülen Alaaddin K. yolda hayatını kaybederken, yaralı oğlu Ferhat ise acil serviste tedaviye alındı. Alaaddin K.’nın cesedi otopsi için morga konuldu.

M.K. jandarmanın çalışmasıyla kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 16:41
  1. Gaziantep
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