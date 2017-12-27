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Babası ile görüşüldü... İşkence var!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinli Ahed et-Temimi'nin (16) babasıyla telefonda görüştüğü bildirildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:04
Babası ile görüşüldü... İşkence var!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail tarafından gözaltına alınan "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibiFilistinli Ahed et-Temimi'nin (16) babasıyla telefonda görüştüğü bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistinli kızın babası Basim et-Temimi'yi arayan Abbas, Yahudi işgal birimleri ve işgal karşıtı düzenlenen gösterilere devamlı katılan Ahed ve ailesinden övgüyle söz etti.

Baba Temimi de kızının güçlü ve inançlı olduğunu belirterek, işgale meydan okumaya devam edeceğini vurguladı.

İsrail askeri mahkemesi, 25 Aralık'ta, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi ile annesi Neriman ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin gözaltı sürelerini 4 gün daha uzatmıştı.

İsrail askerleri geçen hafta salı günü Temimi ile annesi Neriman'ı, bir gün sonra sabah saatlerinde de kuzeni Nur'u gözaltına almıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

"İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 16:04
  1. Hanzala
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Ahed et-Temimi
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