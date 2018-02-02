Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Babası gibi tren altında kalarak öldü

Konya’nın Sarayönü ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonetin sürücüsü Battal Gül (31) öldü. Gül’ün, babası Yusuf Gül’ün de 6 yıl önce olay yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta trenin altında kalıp yaşamını yitirdiği belirtildi.

02 Şubat 2018 Cuma 17:23
Babası gibi tren altında kalarak öldü

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında İstasyon Caddesi Ercekaya mevkiinde uyarı levhalarının bulunduğu hemzemin geçitte meydana geldi. Makinistliğini Selim Cülüş’ün (31) yaptığı 73804 sefer sayılı Afyonkarahisar - Konya seferini yapan yük treni, Battal Gül yönetimindeki 42 Z 5352 plakalı Sarayönü Süt Üreticileri Birliği’ne ait kamyonete çarptı. Kazada, devrilen kamyonetin sürücüsü Gül, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Geçen yıl temmuz ayında evlenen Gül’ün babası Yusuf Gül’ün de 2012 yılında, bugün meydana gelen kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde, trenin altında kalıp, yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 17:23
  1. Konya
  2. sarayönü
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sosyal medyada korkunç tuzak: 14 yaşındaki...
    1. Sosyal medyada korkunç tuzak: 14..
    2. ABD'den Menbiç açıklaması
    3. ÖSO, PYD'yi vuruyor CHP'den ses geliyor
    4. Bursaspor Beşiktaş maçının muhtemel..
    5. Karadeniz'in yeşil cenneti: Rize
    6. Borsa haftayı düşüşle kapattı
    7. KKTC'de yeni Başbakan Erhürman görevi..
    8. Huzur dolu bir yer: Gölcük
    9. Sağlam ilk galibiyetini aldı!
    10. Galatasaray PFDK'ya gönderildi!
    11. New York borsası düşüşle açıldı
    12. Almanya'dan skandal hamle!
    13. Onlarda göreve geliyor... Teröristler..
    14. Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir..
    15. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: TSK..
    16. Ankara'da çıkan yangında 6 ev..
    17. Almanya'da şok... 3.4 milyon kişi..
    18. Balkanlar’da bir açık hava müzesi:..
    19. Sınırları ortadan kaldıracak! Yeni..
    20. Kripto para üretiminde kullanılan..
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap