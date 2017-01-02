Babam Ömrünü İslam’a Adadı

PAZARTESİ SOHBETLERİ / FATMA GÜLŞEN KOÇAK - Akif-i Sani olarak bilinen son devrin önemli ilim irfan öncülerinden Ali Ulvi Kurucu’yu babasıyla ilgili düzenlenen anma programı için İstanbul’a gelen oğlu İbrahim Kurucu ile konuştuk.

¥ Ömrünü Müslümanlara hizmete adayan Peygamber sevdalısı Şair Ali Ulvi Kurucu nasıl bir babaydı?

“Kalpten sevmek ve Allah için iş yapmak” bize böyle öğretiyordu. İnsanlarla çok ihtilaf yapmamak gerektiğini düşünürdü ve bunu çok önemli görürdü.

¥ Gençlere olan sevgisi ve güveni hakkında ne dersiniz?

Ona ruh getirirdi. Bu zor şartlar arasında gençleri görünce, çok ümitlenirdi. Bu gençlerin böyle dini muhafaza etmeleri Allah’a dönmeleri çok ümitlendirirdi onu.

¥ Merhum Ali Ulvi Kurucu Medine hayatında muhteşem bir titizlikle ömrünü adadığı Müslümanlar için adeta çırpınıyor. Anneniz babanızın hizmetlerinde nasıl destek olurdu?

ANNEM MİSAFİRLERİN ÇAMAŞIRLARINI BİLE YIKARDI

Babam her zaman insanlarla oturur sohbet ederdi. Ama onun işini annem hazırlardı işte. Benim mesleğim uçak mühendisliğidir. Bir tayyarede iki makine vardır, o makine işlemiyorsa o tayyare uçmaz. Eğer ki tayyarede kanat olmasaydı tayyare uçamazdı. Annem tayyarenin iki kanadıydı. Babam öyle uçabildi, babam öyle işini yapabildi. Bütün evi, çocukların derslerini annem takip ederdi.

¥ Anneniz eve gelen giden misafirlere karşı nasıldı?

Eve maşallah ne çok misafir gelirdi. Ömründe onlardan hiç öfkelenmedi. Değil sadece yemek yapmak bazen çamaşırlarını dahi yıkardı. Düşünün ki o günlerde çamaşır makinası yoktu, başkalarının elbiselerini eliyle yıkardı.

¥ Efendim, evinize hangi misafirler gelirdi? Hangi bilinmiş âlimleri ağırlardınız?

En basit söyleyebileceğim, çöpçü misafirleri mi anlatayım, amele misafirleri mi anlatayım, işçi misafirleri mi anlatayım yoksa doçentleri mi, milletvekillerini mi anlatayım. Hiç birini ayırmazdı, hepsi misafirimiz olarak gelirdi. Her duyan buyururdu.

Mahmut Bey’i hatırlıyorum (Mahmut Esad Coşan Hoca Efendi). Bir de Mehmet Bey vardı (Mehmet Zahit Kotku). Korkut Bey de gelirdi (Korkut Özal). Konya’dan çok âlim gelirdi bize. Tahir Hoca gelirdi.

¥ Özellikle Ertuğrul Düzdağ’ın yayına hazırladığı merhumun dört ciltlik hatıralarından sonra Türk gençliği hatıraları okuyup kendisini yakından tanıma fırsatı yakaladı. Zaten hayatında kendisini şahsen tanıyanların çok saygısı sevgisi var rahmetliye karşı. Babanızın Türkiye’de çok sevilmesini çok sayılmasını nasıl yorumluyorsunuz?

Çünkü onlar Allah’ı ve Peygamberimizi seviyorlardı. Babam da bu işte biraz hizmet yapıyordu. Onun için seviyorlardı.

¥ Allah’ı sevdiği için, Allah sevdiriyor diyorsunuz efendim. Peki, babanızın Osmanlı’ya bakışı nasıldı?

Muazzamdı. Bize Osmanlı’yı çok söylerdi. Osmanlı nedir, Osmanlı hayatı, edebiyatı neydi. En çok da Osmanlı ahlakı neydi, bizlere hep anlatırdı. Çok üzülürdü. Milleti görünce Osmanlı’dan çekildikleri, Osmanlı’yı bıraktıkları, Osmanlı’dan nefret ettikleri için çok üzülürdü.

Osmanlı’yı ahlak bakımından çok anlatırdı. Bizim aslımız neydi, nasıl ahlaklı olmalıyız bizlere bunları Osmanlı’yı anlatarak öğretirdi.

¥ Babanızın en çok hangi hasletinden etkilendiniz?

Bir tarafı insanları sevmesiydi. Diğer bir tarafı da bir iş yapınca örnek olmasıydı. Bunu bize çok anlattı. “Oğlum, sen bir iş yapınca herkes söylesin, namaz kılan insan böyle mi güzel iş yapar diye. Laf ile değil amelinle örnek ol” derdi. Mesela çok kitap okurdu, ama kendisine hiç sormazdı ben kaç kitap okudum diye. Okuduğum kitaptan ne çıkardım diye sorardı kendisine. Yavaş okurdu ve iyice manasına girerdi.

BABAM SEVGİ ADAMIYDI

¥ Ali Ulvi Bey’in hizmet anlayışı neydi?

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) bir Hadis-i Şerifi var, “Sen kendin neyi seversen, kardeşine de onu öğütle”. Bu her zaman onun ameliydi. Hatta çok vakit, evinden daha fazla başkasına verirdi. Mesela bizim evimizde olmazdı, başkasının evinde bulundururdu.

¥ Böyle öncü şahsiyetler, evlatlarına bir şeyler öğütlerken, aslında tüm gençlere öğütlemiş oluyorlar. Bir baba olarak Ali Ulvi Bey’in sizlere tavsiyesi ne olurdu?

Ben üniversiteye giderken yaşım 17 idi. İlk defa annemden ve babamdan ayrılıyordum. Orada 6 sene okuyacağım, sonrasında dönecek miyim o da belli değil. Babama, “Sen bana ne tavsiye diyorsun” diye sordum. Ben zannettim ki, oğlum iyi çalış, namazlarını bırakma diyecek. Bana bir kelime söyle “Oğlum, arkadaşlarınla ihtilaf etme” dedi. Her zaman insanların iyi tarafına bakmamı söyledi. Bölünmeye parçalanmaya çok üzülürdü. İhtilafı sevmezdi. Ömrünü İslam’a hizmete adadı.

¥ Efendim, Ali Ulvi Kurucu Bey’in hayatındaki hatıralarında sizi en çok hangisi etkiledi?

Her şeyin iyi tarafını görürdü. Mesela bu pencerede demir var ve bu manzarayı bozuyor. Ama o buna dekor verdiğini söylerdi. Mesela bir çocuk evde babası ile yüksek sesle konuşuyor, bu ne terbiyesiz oğlanmış. Ama o, oğlum bunların evlerinde demokrasi var derdi. Her zaman illa yanlış gördüğümüz bir şeyin makul ve makbul tarafını gösterirdi.

HACILAR BABAMI HASTA ETTİ!

Bir defasında hacdan sonra hacılar geldi. Onlara soruyoruz, hac nasıldı diye. Hacılar da başladılar, “Burada yanlışlık vardı, arabalar böyle” diye konuştular. O gece babam hasta oldu. “Bunlar hacca gittiler, bu yanlış şeylerden başka bir şey bulamadılar mı” dedi. “Hacda hiç güzel bir şey bulamadılar mı? Bu mu kaldı hatıralarında?” Bunu annem söylemişti, gece hastalanmış babam.

¥ Peki, gençlerimize siz ne tavsiye edersiniz?

Biz gençlerde çok ümit var olduğunu hep söylüyoruz. Buradan anlaşılıyor ki biz her şeyi gençlere atıyoruz. Ben diğer tarafını görüyorum. Hakikaten gençlerde güzel tarafları görüyorum, zor şartlarda gençler kalkıyorlar ve o zorluğu onlar omuzlanıyorlar. Onlar öne gidiyorlar, onlar mesuliyet sahibi oluyorlar. Demek ki Elhamdülillah onların kalpleri temizdir. Biz onlara çok şeyler vereceğiz, en çok vereceğimiz şey ümittir. Güzel günlerinin geleceğini onlara söylüyorum inşallah.

İkincisi, dine hizmet ederken bunu ruhtan yapalım. Benim tuttuğum taraftan değil, benim anladığım, benim bildiğim, benim sevdiğim şeklinde yapmayalım. Mesela sen benimle ihtilaf edebilirsin. Ama ben bilmem ki, sen de cennete gitmek istiyorsun ben de cennete gitmek istiyorum. Sen bir yoldan gidersin ben başka bir yoldan giderim. Ama ikimiz de aynı yere gitmek istiyoruz. Onun için değişik yola bakmayalım, aynı hedefe bakalım. İlla hepimizin aynı fikirde olması şart değildir, hedefimiz aynıdır. Bu ruhtan gidelim.

¥ Bizi kırmayıp röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.

Ben de size ve Müslümanların birliğine hayrına çalışan gazetemize teşekkür ederim.

AYASOFYA

Ürperdi hayâlim, bu nasıl korkulu rüya?

Şaştım, neyi temsil ediyorsun Ayasofya?

Çöller gibi ıssız, ne hazin ülke muhitin,

Yâd el gibi, yurdunda garib olmalı mıydın?

Beşyüz senelik bezmine ermekti ümidim,

Çöller gibi ıssız, seni ben görmeli miydim?

Bayram, Ramazan, Cum’a, mübârek gecelerde,

Avize değil, mum bile yanmaz mı içerde?

Gâşyolmuş İbâdetlere hayrandı felekler,

Tekbirine ses verdi, asırlarca melekler.

Coşmaz mı denizler gibi, yâdındaki âlem?

Göklerde melekler, tutuyor hep sana mâtem.

Yâdında bin üçyüz senelik menkıbeler var.

Her menkıbe, hicrânına mâtem tutar, ağlar!

Beş yüz sene âlem, seni tehdid ediyorken,

Devler gibi düşmanlara, meydan okudun sen!

Târihimin ömründe, gönüller dolu güldün,

Çılgınca esen, bir acı rüzgârla döküldün!

Paslanmada! Altın yazılar, âh! O eserler.

Kabrinde kan ağlar, bunu gördükçe (Kazasker).

Fâtihleri ağlatmada, hâlin, Ulu Mâbed..

Yâdın, kanar imânlı gönüllerde müebbed!

Gamlı renklerle örülmüş, ne hâzin çerçevesin,

Bir yıkık türbe mi, virâne misin, yoksa nesin?

Bak, hayâlimdeki âlem, geliyor vecde yine,

Gözlerim daldı; sütunlarla (Fetih Âyeti) ne!

Muhteşem âbidesin: Dinimin ulviyetine,

Remz idin, beş asır ecdâdımızın şevketine!

Aldı senden beş asır, azmine kuvvet kaleler.

Yine hep, aynı tehassüsle yücelmiş kuleler.

Nerde: Yandıkça, Süreyyâlara dehşet vererek,

Coşan âvizelerinden yayılan: Binbir renk!

Çan sesinden, seni kurtarmış ezanlar nerde?

Hani bülbül gibi Kur’ân okuyanlar nerde?

0 ezanlar, bütün İslâm’a şerefler verdi,

Sanki her pencere, lâhuta bakan gözlerdi!

O ilâhî yüce sesler, yine gelmez mi dile?

Şimdi artık, işitilmez mi, sönük nağme bile?

Şimdi Cennet, sana sermez mi yeşil gölgesini?

Şimdi hûriler, işitmez mi ilâhî sesini?

Nice bin hâtıra, gönlümde coşup canlanıyor.

O ne parlak görünüş! Sanki hayâlim yanıyor!

Hutbeler çağlamaz olmuş, şu yeşil minberden,

Gamlı bir gölge yayılmakta bugün, her yerden!

Gizli bir âh ile artık yanar ağlar mı için?

Nice bin derdile kalbin doludur çünki senin!

Hangi eller, sana akşamları, zinci vuruyor?

Yüce feryâdını, kimler boğuyor, susturuyor?..

Sen, ne âlemleri gördün, ne ömürler sürdün.

Batı dünyasına dehşet saçıyorken daha dün.

Gizli kurşunla, habersizce vuruldun mu bugün?

Dönmeler, dans ederek yapmada karşında düğün!

Dehre meydan okuyan, koskoca tarih, nerde?

Ülkeler fetheden erler, yüce (Fâtih) nerde?

Seni Tevhide kavuşturmanın aşkıyla yanan,

O şehir orduların, döktüğü seller gibi kan,

Heder olmuş mu desem? Ah! Dilim varmaz ki,

Bugün onlar bile, mâtem tutuyorlar. Belki!

Bugün ağlattın eminim, ölüler âlemini,

Kerbelâ tutsa gerektir yeniden mâtemini!

Tek ziyâretçin olan gün de yol almış gidiyor,

Muhteşem kubbeni, zulmette nasıl terkediyor?’

Cemiyetlerden uzak; çölde mezâr olsaydın,

Orda billâhi, mezarlar bile senden aydın!

Çöllerin, Ay-Güneş, en hisli ziyâretçisidir,

Hilkâtin Arşa çıkan zikrini her an işitir!

Şu perişan denizin inlemesinden duyulan!

Hıçkırıklarla boğulmuş, tutuşan bir hicran!

Çağıdır ağlamanın, ey Ulu Mâbed, ağla!

İntikam aldı firenkler, seni ağlatmakla!

Dostun ağlarken, o bir yanda da düşman gülsün,

Kanamıştır yeniden kalbi, hazin (Endülüs)’ün!

Bu elim fâcia, billâhi, yürekler acısı,

Müslüman Türkün evet şimdi bu en kanlı yası!

Ey derin fâcia, manzumeye sen sığmazsın,

Tutuşup yanmada kalbim, seni târih yazsın!

Ali Ulvi Kurucu