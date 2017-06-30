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Babalarından izinsiz kaçırdıkları otomobille eve çarptılar

Karabük’te yaşları 16 ve 14 yaşındaki iki kardeş babaları uyuduktan sonra izinsiz olarak kaçırdıkları otomobil ile bir eve çarptı. Kazada iki kardeş yaralandı

30 Haziran 2017 Cuma 10:05
Babalarından izinsiz kaçırdıkları otomobille eve çarptılar

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Baki Demir (16) ve Baha Berke Demir (14) babalarına ait 67 AR 662 plakalı otomobili anne ve babası uyuduktan sonra gezmek için kaçırdı.

Mehmet Baki Demir’in kullandığı otomobil ile gece gezintisine çıkan kardeşler Yeşil Mahalle - Kapullu yolu Ahmet Yılmaz caddesi üzerinden aşırı hız dikkatsizlik sonucu yoldan çıkarak 4 kişilik bir ailenin duvarına çarparak takla attı. Büyük bir gürültü sonrası yataklarından fırlayan Dursun ve Fatma Yirmibeş çifti evlerine bir otomobilin çarptığını görünce şok yaşadı. Diğer yandan sese uyanan çevre sakinlerinin yardımı ile yan yatan otomobil içindeki iki kardeş dışarı çıkarılarak olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası baygınlık geçirenFatma Yirmibeş’te ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası komşularının yardımı ile evde uyuyan çocuklarını alarak komşusuna bırakan Dursun Yirmibeş, kaza sonrası oluşan gürültüyle aya kalktıklarını dışarı çıktıklarında ise otomobili görünce şok yaşadıklarını söyledi.

Otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 10:05
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