Babaları DEAŞ'e katıldı... Onlar mahvoldu...

Musul ve diğer bölgelerden kaçan DEAŞ’lilerin eşleri ve çocukları, zor şartlarda yaşadıkları kamplarda aynı zamanda korku içinde.

Örgüte katılan babalarının baskısı altında 3 yıl geçiren çocuklar, şimdi kaldıkları kamplarda suçlu olarak görüldüklerini söylüyor. Çünkü hemen yan taraflarındaki kampta, yakınları DEAŞ tarafından öldürülen kişiler kalıyor.

Muhammed (14), DEAŞ’li babası öldürüldükten sonra annesi ve kardeşleriyle kaçıp güvenli bölgeye sığınmış.