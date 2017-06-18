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'Babalar Günü'nde babasını öldürdü

Diyarbakır'da Seda Tunç isimli 19 yaşındaki genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

18 Haziran 2017 Pazar 12:30
'Babalar Günü'nde babasını öldürdü

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 44'üncü Sokak'ta oturan Sedat Tunç babası Mehmet Tunç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Baba Mehmet Tunç ile oğlu Sedat arasındaki tartışması daha sonra kavgaya dönüştü. Sedat Tunç, mutfaktan aldığı bıçağı peş peşe babasına saplamaya başladı. Seslerin gelmesi üzerine komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.

Öldürdüğü babasının cesedini kanlar içerisinde bırakıp evden çıkan Sedat Tunç, suç unsuru bıçakla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Olayı öğrenen Mehmet Tunç'un kardeşleri evin bulunduğu sokakta pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Bölgeye sevk edilen polisler pompalı tüfekle havaya ateş açan amca A.T.'yi gözaltına aldı. Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekerek yaklaşık 3 saat inceleme yaptı. Soruşturma sürüyor. DHA

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 12:30
  1. babalar günü
  • Müslümanın Babalar GünüYoktur Babalara GelmeyinMüslümanın Babalar GünüYoktur Babalara Gelmeyin3 sa önce
    Biri babalar günü diye bir osurizm icad etmiş. Bu genç de babasını bu günde öldürerek etkinliğe katkıda bulunmuş. Yüzbinlerce müslüman da (!) bu sığırlar sürüsünün peşinden gitmiş! Olay budur!
  • vatansevervatansever3 sa önce
    Allahtan cc her seyin hayirlisini istemek lazim..allah cc affetsin,islah etsin
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