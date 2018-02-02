Babadan oğula katliam

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA Diktatör Hafız Esed’in gerçekleştirdiği tarihin en büyük katliamlarından biri olarak gösterilen ve Müslüman Kardeşler yanlısı 40 bine yakın insanın vahşice katledildiği Hama katliamının üzerinden bugün tam 36 yıl geçti.

Diktatör Esed ailesinden kurtulmak için yıllardır mücadele veren Suriye halkı, bu uğurda bugüne kadar on binlerce can verdi. 2 Şubat 1982’de Hafız Esed yönetimine karşı yönetimde söz sahibi olmak için harekete geçen binlerce Müslüman Kardeşler yanlısı, vahşi bir şekilde katliama maruz kaldı. Üzerinden tam 36 yıl geçen bu katliam tarihin en büyük katliamlarından biri olarak gösteriliyor. Onbinlerce insanı katleden Hafız Esed’in vahşetine, oğlu Beşar Esed yıllar sonra yine aynı bölgede, Halep ve Doğu Guta’da ortak oluyor.

OĞLU DA GUTA’YI GAZLA ÖLDÜRÜYOR

Suriye’de yıllardır devam eden iç savaşta babası Hafız Esed gibi binlerce insanın kanına giren Beşşar Esed, 1982’de Hama’da yapılan tarihin en büyük katliamlarından birinde kullanılan yöntemlerin aynısını, üzerinden 36 yıl geçmesine rağmen bugün de Suriye halkının üzerinde kullanıyor. Katil Esed rejimi, dün abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesindeki sivil yerleşimlere klor gazıyla saldırdı. Sabah erken saatlerde Doğu Guta’nın Duma ilçesini klor gazı yüklü karadan karaya roketlerle vuran rejim askerleri, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda sivilin hastanelik olmasına neden oldu.

İDLİB'DE SİVİLLER ÖLÜYOR, REJİM İLERLİYOR

Suriye’de Esed rejimi ile onun hamisi konumundaki Ruslar, sivilleri öldürmeye devam ediyor... Rus ve Suriyeli yetkililerin “Türkiye Afrin’de sivilleri de öldürdü” yalanını uydurup kendi katliamlarını gizlemeye çalışan katil ikili, dün sabah İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Serakib’yi vururken 5 sivil hayatını kaybederken onlarca insan yaralandı. Bu arada; Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı gruplar, İdlib’teki stratejik Ebu Zuhur askeri havaalanının ele geçirmesinin ardından İdlib’e yöneldi. Esed rejimi ve destekçileri son günlerde, İdlib’in güney ve güneybatısındaki Berağisi, Cdeyde, Tel Klebe,Cebel et Tavil, Mseade, Tavil el Halib, Salahiye ve el Hıffe köylerini ele geçirdi.