Baba ve kızı sel sularına kapıldı

Kentte su basan ana yollar nedeniyle trafik dururken, araçlarında mahsur kalan yüzlerce vatandaşa itfaiye ekipleri yardım etti. Çok kuvvetli yağışın etkili olduğu il merkezindeki Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verilirken, vatandaşlar, sosyal medyada okulların geç tatil edilmesine tepki gösterdiler.



BELEDİYE UYARDI: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN



Mersin Büyükşehir Belediyesi de yaptığı uyarıyla, "Dün geceden beri etkisini gösteren sağanak nedeniyle oluşan olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamaları önemle rica olunur" çağrısında bulundu.

BABA VE KIZI SEL SULARINA KAPILDI



Görüntüler Mersin'deki korkunç anları gözler önüne serdi. Görüntülerde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan baba ve kızının sel sularına kapıldığı görülüyor. Bir süre sonra baba ve kızı kendi çanalarıyla sel sularından kurtulmayı başarıyor.

DALGA YÜKSEKLİĞİ 5 METREYİ AŞTI



Öte yandan, kentte eski sahil beldeleri Limonlu ve Kocahasanlı da deniz kıyısındaki parklar, dalga yüksekliğinin 5 metreyi geçmesi dolayısıyla su altında kaldı. Kocahasanlı sahil parkı yetkilisi Hasan Çetin, fırtınanın geceden buyana devam ettiğini belirterek, "Fırtına dolayısıyla parkların bazı bölümlerini su bastı. Dalgalar yüksek ama şuan sıkıntımız yok. Dahada fırtına artarsa bilmiyorum ne olacak" diye konuştu.