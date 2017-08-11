Baba oyaladı, çocuk çaldı

Emek Mahallesi Dilek Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu teknik servisinde yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansırken, olayı gerçekleştirenin aile olması izleyenlere ’pes’ dedirtti. Akşam saatlerinde dükkana gelen bir şahıs, görevliye hattını taşıtmak istediğini söyledi. Ardından telefonla konuşmaya başlayan şahsın çocukları olduğu iddia edilen iki çocuk da dükkana girerek mağaza içerisinde dolanmaya başladı. Baba olduğu iddia edilen şahıs, telefonla konuştuğu anda görevlinin önüne geçerek çocuğa işaret yaptı. Çocuk, verilen işaretin ardından parmaklarının ucuna yükselerek tezgah üzerinde duran piyasa değeri 400 TL olan tableti alarak hızla dükkandan çıktı. Bu sırada hemen dükkanın önünde duran arabanın içerisinde bekleyen anne de çocuğu hızla araca binmesi için tekmeledi.

Babası işaret yaptı, tableti alarak annesinin yanına götürdü

Mağaza sahibinin işi olduğu için o saatlerde işlere kendisini baktığını ifade eden Ali Sökmenli, yaşları küçük çocuklardan bu tür bir olayı beklemediğini, diğer yaşı büyük şahısla ilgilendiğini ifade etti. Başından geçen olayı anlatan Sökmenli, "Akşam saatlerinde dükkanı kapatmaya yakındı. Sonra müşteriler geldi birisi kız diğeri erkek. Ben bilgisayarda otururken adam ’Hat geçişi yapacağım’ dedi. Ben de yardımcı olmak istedim. Ondan sonra birden adamın telefonu çaldı. O sırada da küçük çocuk kayboldu. Boyu kısa olduğu için göremedim ’Herhalde arabaya gitti’ dedim. Göremedim burada. Babası da telefonda ’300 liraya ihtiyacım var’ falan diye konuşmalar yapıyordu telefonda. Telefonu kapattı. Ardından çocuklardan birisi burada telefonu alıp bırakıyormuş. Babası işaret yapıyor bırakıyor. Ardından kameralarda da görünüyor zaten, babası işaret yapınca tableti alıp arabaya götürüyor annesinin yanına. O sırada da adam benim önüme geçiyor zaten göremiyorum. Annesi araba önde oturuyor. İki tane de kucağında bebek var. O çocuk arka kapıyı açıp arkaya biniyor" dedi.

Daha önce 3 kez daha dükkanlarında hırsızlık olayının yaşandığını ifade eden Sökmenli, şikayetçi olacaklarını ifade etti.