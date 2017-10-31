Baba olmak isteyenler nasıl beslenmeli?

Bu zamana kadar uzmanlar, sürekli bebeğin sağlıklı bir şekilde doğması için anne adaylarının beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyardı.

Ancak yapılan son araştırmalar gösteriyor ki, en az anne kadar baba adaylarının da sağlıklı bir şekilde beslenmesi gerekiyor.

Araştırma ekibindeki görevliler, baba adaylarının düşük karbonhidrat ve protein bakımından zengin olan besinlerin tüketilmesi halinde sağlıklı bir çocuk sahibi olabileceğini tespit etti.

Bu nedenle baba olmak isteyenlerin makarna, pirinç ve beyaz ekmeği tüketmeleri yerine balık, et, sebze ve meyvelerden oluşan bir beslenmeleri daha doğru bir seçenek olacaktır. Ayrıca tatlı, kek, bisküvi gibi şekerli gıdaların tüketilmemesi de büyük bir önem taşıyor.