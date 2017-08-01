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Baba oğul kaya kartalıyla tilki avlıyor

Baba oğul Moğolistan'ın Altay dağlarında kaya kartalıyla tilki avlıyor.

01 Ağustos 2017 Salı 19:37

Moğolistan'da yer alan Altay Dağları sahip olduğu özel konum itibariyle sarp yamaçlardan ve kıraç araziden oluşmaktadır. Morfolojik yapısı nedeniyle zor yaşam koşullarına sahip bu coğrafi bölgede yaşan yerel halk, günlük yaşamlarını devam ettirmek ve çocuklarını yetiştirmek için genellikle yöredeki fauna özgü kaya kartalıyla avcılık yapmaktadır.

Yavruyken yuvasından aldıkları yavru kartalı 5 aylık bir eğitimden geçiren baba ve oğul, kaya kartalıyla birlikte dağlarda tilki avlıyorlar. Tilkinin ciğerleri ödül olarak kartala veriliyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 19:37
  1. kaya kartalı
  2. avcılık
  3. tilki
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