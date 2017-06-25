Baba ocağında bayram
Ramazan Bayramı nedeniyle Erzincan'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, yolda karşılaştığı bir köylüden baltayı alarak odun kırdı.25 Haziran 2017 Pazar 12:12
Ramazan Bayramı'nı baba ocağı Erzincan'ın Kayı köyünde geçiren Başbakan Binali Yıldırım, bayram namazının ardından, evinde aile fertleriyle kahvaltı yaptı.
MEZARLIKTA DUA
Başbakan Yıldırım, daha sonra yürüyerek köy mezarlığına gitti. Yolda rastladığı köylülerle bayramlaşan Yıldırım, vatandaşların taleplerini de dinledi.
BALTAYI ELİNE ALDI
Evinin bahçesinde odun kıran bir köylüyle sohbet eden Başbakan Yıldırım, vatandaştan baltayı alarak odun kırdı.