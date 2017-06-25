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Baba ocağında bayram

Ramazan Bayramı nedeniyle Erzincan'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, yolda karşılaştığı bir köylüden baltayı alarak odun kırdı.

25 Haziran 2017 Pazar 12:12
Baba ocağında bayram

Ramazan Bayramı'nı baba ocağı Erzincan'ın Kayı köyünde geçiren Başbakan Binali Yıldırım, bayram namazının ardından, evinde aile fertleriyle kahvaltı yaptı.

MEZARLIKTA DUA

Başbakan Yıldırım, daha sonra yürüyerek köy mezarlığına gitti. Yolda rastladığı köylülerle bayramlaşan Yıldırım, vatandaşların taleplerini de dinledi.

BALTAYI ELİNE ALDI

Evinin bahçesinde odun kıran bir köylüyle sohbet eden Başbakan Yıldırım, vatandaştan baltayı alarak odun kırdı.

 

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 12:12
  1. Binali Yıldırım
  2. Ramazan Bayramı
  3. Erzincan
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