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Baba Esed Türkiye'ye karşı Zeytin ağacı dikmiş

Suriye'de iktidarı işgal eden Nusayri rejiminin bir sırrı daha ifşa oldu.

04 Temmuz 2017 Salı 23:24
Baba Esed Türkiye'ye karşı Zeytin ağacı dikmiş

Güvenlik uzmanı Mete Yarar Türkiye'nin olası Afrin Harekatı yaklaşırken, bölge ile ilgili çarpıcı bir bilgi verdi.

Afrin'in Türkiye sınırına dikilen zeytin ağaçlarının bilinçli olarak dikildiğini dile getiren Yarar " Avantajlar çok fazlasıyla var Afrin bölgesi için. Ama şöyle bir dezavantajı da var. daha önce çatıştığımız bölgeden yüksek ve daha zeytinlik bir alanda. Buradaki zeytin ağaçlarının dikilmesi baba Esed döneminin bir projesi. Türkiye Suriye'ye bir operasyon yaparsa zırhlı birliklerin engellenmesi için sık dikilmiş" diye konuştu. 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 23:24
  1. Mete Yarar
  2. Türkiye
  3. afrin
  • MecidMecid22 dk önce
     “Beni Abbas’ın değirmeni döndüğü zaman, bayrak sahipleri atlarını Şam’da ZEYTİN AĞAÇLARINAbağladığı zaman ve bu ordu ile Allah’ın, ‘Esheb ve ailesini’ yok ettiği zaman, onlardan kaçacak ve saklanacak kimsenin kalmadığı zaman, Caferiler ve Abbasiler düştüğünde, ‘Ciğer yiyen oğullarının’ (Süfyani’nin) Şam minberine oturduğunda Berberi kavmi de Şam’a geldiği zaman, işte bu Mehdi’nin çıkış alametidir.”
  • Selcuk Selcuk 36 dk önce
    Ah su bagzi zeytinlikler.
  • SabasSabas45 dk önce
    Kibrit ucuz ulasmasi kolay kullanmasi cok basit
  • albatrosalbatros45 dk önce
    hay senin gibi güvenlik uzmanına..bu zeytinlikleri geçemeyecek tank neişe yarar.
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