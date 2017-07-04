Baba Esed Türkiye'ye karşı Zeytin ağacı dikmiş

Güvenlik uzmanı Mete Yarar Türkiye'nin olası Afrin Harekatı yaklaşırken, bölge ile ilgili çarpıcı bir bilgi verdi.

Afrin'in Türkiye sınırına dikilen zeytin ağaçlarının bilinçli olarak dikildiğini dile getiren Yarar " Avantajlar çok fazlasıyla var Afrin bölgesi için. Ama şöyle bir dezavantajı da var. daha önce çatıştığımız bölgeden yüksek ve daha zeytinlik bir alanda. Buradaki zeytin ağaçlarının dikilmesi baba Esed döneminin bir projesi. Türkiye Suriye'ye bir operasyon yaparsa zırhlı birliklerin engellenmesi için sık dikilmiş" diye konuştu.