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Baba cinneti: 3 oğlunu bıçakladı!

İstanbul Üsküdar'da baba, bıçakla iki çocuğunu öldürüp bir çocuğunu da yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Polis kaçan babayı yakalamak için çalışma başlattı

09 Ağustos 2017 Çarşamba 10:38
Baba cinneti: 3 oğlunu bıçakladı!

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Orhan Sokak'taki evde, Aslan Güleryüz ile 3 oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Baba, 3 oğlunu da bıçakladı.

Bıçaklanan çocuklardan Onur ve Ahmet Güleryüz öldü. Yaralı Orçun Güleryüz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba Aslan Güleryüz olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı. 

POLİS KAÇAN BABAYI TELEFONDA TESLİM OLMASI İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Olay yerinde inceleme yapan polis memuru, 3 oğlunuda bıçaklayıp kayıplara karışan babaya telefonla ulaştı. Görevli polis, "Nerdesin! Yerini söyle bize. Gel teslim ol. Bu şekilde yaşanmaz. Çocukların ağır yaralanmışlar. Nerdesin bana yerini söyle, bunu bu şekilde halledeceğiz. Eşin nerede?" sözleriyle teslim olması için ikna etmeye çalıştı. 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 10:38
  1. baba dehşeti
  2. ÜSKÜDAR
  3. çocuklarını bıçaklayan baba
  • vatansevervatansever48 dk önce
    Allahim cc !! sen bizim aklimizi koru..o cinnet mertebesine hic bir muslumani getirme..Bize merhamet et.. Bizi sevdiklerimizle imtihan etme..bizi her iki dunyasinida kaybedenlerden eyleme..Amin
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