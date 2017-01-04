Bab yakında özgür

El-Bab'ın terör örgütü DEAŞ'ten temizlenmesine yönelik, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'na destek veren Suriye'deki muhalif gruplardan Sultan Murat Tümeni'nin komutanı Fehim İsa, El-Bab'ı kısa sürede temizleyeceklerini söyledi. Fehim İsa, muhalif grupların Halep'e bağlı El-Bab ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması için başlattığı saldırıya destek vermek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sürdüğünü ve bu mücadelede önemli mesafe kat ettiklerini vurguladı.



DEAŞ ÇOK ZAYIFLADI



İsa, “Son günlerde hava şartlarının kötü olmasından dolayı, operasyonlar ağır ilerliyor. Yaklaşık 25 gündür devam eden harekatta terör örgütü DEAŞ, aldığı darbelerle çok zayıfladı. Yine içeriden aldığımız bilgilere göre, Türkiye devletinin desteğiyle son günlerde yapılan operasyonlarla, DEAŞ'a çok kayıp yaşattık. Şu anda El-Bab şehrinin dört etrafı sarılmış durumda'' dedi.



SİVİLLERİ CANLI KALKAN YAPIYORLAR



Terör örgütü DEAŞ'ın El-Bab'ta sivil halkı canlı bomba olarak kullandığına dikkati çeken İsa, sözlerini şöyle sürdürdü: “Harekat başladığında DEAŞ, El-Bab'ta bombalı araçlarını halkın içerisine koyuyordu. O nedenle vuramıyorduk. Operasyonların başladığı dönemde ilçede 40-50 bin arasında sivil halk yaşıyordu. Fırsat buldukça geceleri ilçenin etrafına döşenen mayınları göze alan halkın kaçmasıyla şu anda 2-3 bin sivil kaldı. Bu durum DEAŞ'a çok zarar verdi. Şu anda büyük bir korku içerisindeler. Kendilerine yakın zamanda son darbenin vurulacağını biliyorlar. İnşallah söz veriyoruz, çok yakın zamanda, hava şartları elverişli olduğunda çok büyük bir operasyonla El-Bab şehrini özgürleştireceğiz. Sayıları çok az, çünkü çok kayıp verdiler. DEAŞ, Rakka'da, Musul'da ve diğer birçok yerde saldırı altında. Örgüt, Suriye'de ve Irak'ta birçok koldan saldırı altında olduğu için artık çatışma bölgelerine destek gönderemiyor."

SIRA MÜNBİÇ'TE OLACAK



El Bab'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'e sıra geleceğini vurgulayan İsa, sözlerini şöyle tamamladı: “DEAŞ, El-Bab ilçe merkezi ve etrafından döşediği taş görünümlü el yapımı patlayıcıları fark etmek çok zor ama Allah'ın izniyle bunlar bizi durdurmayacak. Sultan Murat Tümeni olarak 1,5 yıldan bu yana 400'ün üzerinde şehit verdik. Ancak hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Suriye'nin özgürlüğü için canımızla malımızla, çocuklarımızla mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu süreçte bize samimi olarak destek veren, bizi küçük kardeşi gören, evlatları gören Türkiye Cumhuriyetinden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Türkiye hükümetinden ve halkından Allan razı olsun. Bize destek verip yardım gönderen derneklere çok teşekkür ediyoruz. Yardımlar sayesine Suriye'nin kuzeyinde aç insan yok."



ABD'den itiraf: Silahsız uçakla destek verdik!



Pentagon Sözcüsü Peter Cook, "El Bab'da uçuş yapan ABD uçaklarının mühimmat taşımadığını itiraf etti. Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ'la mücadelede gösterdiği fedakarlığı öven Cook, geçen hafta koalisyon uçaklarının, Türkiye'nin talebi üzerine, El Bab bölgesinde örgütün yoğun ateşi altında kalan Türk güvenlik güçlerine destek amaçlı bomba atmadan “güç gösterisi sortileri" yaptığını söyledi. Uçakların mühimmat bırakmadığını ve bunun nedeni ile ilgili olarak elinde operasyon detaylarının bulunmadığını ifade eden Cook, El Bab operasyonuna destek konusunun Türk-Amerikan yetkililerince görüşülmeye devam edildiğini kaydetti.



Hava ve Karadan Vuruldu



Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, dün gün içinde yaşanan çatışmalar ve topçu atışları sonucu 18 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, çoğu ağır 37 örgüt mensubu yaralandı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor. Hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen 150 terör örgütü DEAŞ hedefi, ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucunda baskı altına alınarak, terör örgütü DEAŞ tarafından kullanılan bir çok hedef imha edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından El Bab ve Bzagah'da bulunan DEAŞ terör örgütünce barınma yeri ve cephanelik olarak kullanılan 4 hedef imha edildi. Gün içerisinde yaşanan çatışmalar ve topçu atışları sonucu,18 DEAŞ terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilirken, çoğu ağır olmak üzere 37 terörist de yaralandı.Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince bir mayın ile 25 el yapımı patlayıcı imha edildi.