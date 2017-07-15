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Baas Partisi merkezi havaya uçuruldu

Ebu Amara Tugayları özel birlikleri Halep şehri içerisindeki Baas Partisi binasına bombalı saldırı düzenledi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:04
Baas Partisi merkezi havaya uçuruldu

Geçtiğimiz yılın sonunda Esed rejimi tarafından ele geçirilen Halep'te Ebu Amara Tugayları'nın saldırıları sürüyor. Özel Kuvvetler tugayı dışındaki diğer tugayları Tahriru'ş Şam'a katılan grubun Halep içerisindeki hücreleri keskin nişancı saldırıları ve bombalı saldırılarla rejimi hedef almayı sürdürüyor.

Grup dün gece Halep'in kalbindeki Baas Partisi binasını hedef aldı. Söz konusu bina Ebu Amara Tugayları tarafından yapılan açıklamada "Esed askerleri ve Şebihaların en büyük kalelerinden biri" olarak ifade edildi.

Ebu Amara Tugayları'nın açıklamasına göre 3 grup mensubu gizlice Baas Partisi'nin merkez binasına girerek ellerindeki bombaları hassas noktalara yerleştirdi. Binadan farkedilmeden çıkmayı başaran savaşçılar ardından yerleştirdikleri bombaları patlattı.

Muhaliflere yakın kaynaklar söz konusu saldırının ardından binanın kısmen tahrip olduğunu ve büyük bir yangın çıktığını ifade etti. Binada çok sayıda Esed rejimi unsurunun öldüğü rapor edildi.

Ebu Amara Tugayları geçtiğimiz günlerde Halep'in Hemedaniye mahallesinde Liva Kudüs milisleri komutanını öldürmüştü. 

mepanews

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:04
  1. Baas Partisi
  2. Muhalifler
  3. Esed rejimi
  4. Tahriru'ş Şam
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