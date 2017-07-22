Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

B planı devreye girdi! FETÖ'ye büyük şok...

Yurtdışındaki FETÖ okullarını kapatmak veya devralmak için seferberlik başlatarak Maarif Vakfı’nı kuran Türkiye, bazı ülkelerde çıkarılan engellere karşı B planını devreye sokuyor.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 18:03
B planı devreye girdi! FETÖ'ye büyük şok...

20 ülkede 20 okul devralan Maarif Vakfı, şimdi de bazı ülkelerde kapatılmayan FETÖ okullarına karşı alternatif Türk okulları açacak. Pakistan, Afganistan, Hindistan, Bosna ve Etiyopya gibi ülkelerde okulların Türkiye’ye devri veya kapatılması geciktiriliyor. Bunda da en büyük etken FETÖ’nün okullara yönelik yoğun bir siyasi lobi çalışması içine girmesi.

VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMİYOR

Pakistan yönetimi uzun süredir söz vermesine rağmen açılan davaları gerekçe göstererek kapatmaya ve devretmeye yönelik adım atmadı. Etiyopya’da ise FETÖ okullarını Alman şirketleri satın aldı.

AVRUPA, FETÖ İLE İLİŞKİLİ HİÇ BİR OKULU KAPATMADI

Avrupa ülkeleri de şimdiye kadar FETÖ ile ilişkili hiç bir okulu kapatmadı hatta kapatmak için bir adım atmadı. Avrupa’da FETÖ’nün 200’e yakın eğitim kurumu halen faaliyetleri sürdürüyor. Bosna’daki FETÖ okullarını da ABD şirketleri aldı. Bosna’da bina sahibinin Boşnak olduğu belirtilirken Maarif Vakfı’nın binayı almak için temas içinde olduğu dile getirildi.

60 ÜLKEYLE GÖRÜŞMELER SÜRDÜRÜLÜYOR

Hindistan yönetimi FETÖ’nün ilişkili olduğu 6 okulu kapatmaya yönelik girişimde bulunmadı. Avrupa ülkelerinin ve Kanada’nın Suriyeli göçmenleri FETÖ okullarına yönlendirdiği de belirtiliyor. Maarif Vakfı 60 ülkede yeni okul açılması veya okulların devralınmasıyla ilgili görüşmelerini sürdürüyor.

İLK ÜLKE ÖZBEKİSTAN OLDU

FETÖ’nün okullarını ilk kapatan ülkelerden biri ise Özbekistan. Özbekistan’da FETÖ’nün 12 okulu kapatıldı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 18:03
  1. FETÖ okulları
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaraylılara müjde! Yıldız isim geri dönüyor
    1. Galatasaraylılara müjde! Yıldız isim..
    2. PKK işgalindeki kentte Elektirik..
    3. Duş sonrası bunu yapan genç hayatını..
    4. Her şey bu şehrin ortasında..
    5. Beşiktaş'tan Şenol Güneş yalanlaması
    6. Nureddin Zengi Hareketi Tahriru'ş..
    7. Giresun'da katliam gibi kaza!
    8. Muhalifler Arsal'de Hizbullah'ı..
    9. Ülkelerine geri dönmeyecekler
    10. ABD'den 'YPG' itirafı! İsim..
    11. B planı devreye girdi! FETÖ'ye büyük..
    12. Türkiye düşmanı Maliki: Rusya..
    13. Suudi Arabistan'ın öldürdüğü siviller..
    14. Giderek artıyorlar... İki çocuk..
    15. Göztepe, Ghilas'la güldü!
    16. Para karşılığında 'Katar karşıtı'..
    17. Bakan Ahmet Demircan'dan darp edilen..
    18. AK Parti'nin delege seçimleri başladı
    19. İsrail askerleri Filistin köyünü bastı
    20. Putin kod adını açıkladı!
    Türkiye ve Katar İsrail'i neden engelleyemiyor?
    Türkiye ve Katar İsrail'i neden engelleyemiyor?
    ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"