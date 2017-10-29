Azrail'in insan ruhunu alması ne kadar sürer?

Azrail’in canları almasının zamanı belli bir standarda bağlı değildir.

Kaldı ki, Azrail’i görmeden kaç dakika canımızı alacağını tahmin etmek mümkün değildir. Çünkü, Azrail’in canı bedenden çekip alması ile, ölümün keşif kolları olan hastalıkların, ölüm sekeratının verdiği acıların zamanı farklıdır.

Bu da Allah’ın hikmetine uygun ön gördüğü takdirine bağlıdır.

Kalp sektesinden gidenler sanki bir anda ölüyor. Akciğerden ölenler bazen günlerce hasta yatıyor.

Şunu söylemeliyiz ki, bazı kimselerin günahları ölümcül hastalıktan ötürü silinir. Bazıları da bu hastalıktan ötürü bir velayet derecesine ulaşır.

Bunun için bu konuyu düşünmek yerine, o duruma geldiğimizde elimizde olması gereken manevi azığımızı tedarik edip etmemek olmalıdır.

(Sorularla İslamiyet)