Azrail, can alırken üzülür ya da sevinir mi?

Azrail (a.s) meleklerin büyüklerindendir ve diğer melekler gibi mümin ruhlara karşı çok şefkatli, kafirlere karşı ise çok şiddetlidir. Peki Azrail (a.s) ruhlarını aldığı insanlar için üzülür ya da sevinir mi?

Cenabı Hak, Azrail Aleyhisselam'a;



"Ey Azrail! Bir kimsenin ruhunu alırken hiç üzüldüğün oldu mu?" diye sordu. O:



"Ya Rabbi herşey Sana malûm. Yalnız bir kulunun ruhunu alırken çok üzüldüm. O da bir gemi dalgalar arasında parçalanıp batmıştı.

Fakat o gemide kundakta bir bebek vardı. Anasının ölümü emrolunmuştu. Bebeğin annesinin ruhunu alırken çok üzüldüm.

Sonra o bebek bir tahta parçasının üzerinde karaya çıkarak kurtuldu ve öksüz kaldı" dedi.



Bu sefer Hak Teâlâ:



"Sevinerek ruhunu aldığın bir kimse hatırlıyor musun?" diye sual ettiğinde Azrail (Aleyhisselam):



"Evet Ya Rab! Zalim bir hükümdar vardı. Halk ondan bizar kalmıştı. İşte o zalim sultanın ruhunu kabzederken de sevindim" dedi.



Allah (Celle Celaluhu):



"Kim olduğunu hatırlıyor musun, o zalim padişahın?"



Azrail Aleyhisselam:



"Hayır hatırlamıyorum Ya Rab" deyince Cenabı Hak şöyle buyurdu:



"Hani o anasının canını üzülerek aldığın bebek var ya, işte odur o zalim padişah."

(NOT: Kullanılan fotoğraf temsilidir.)