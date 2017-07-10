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Azmettiriciler de cezalandırılsın

Sakarya’da tecavüz edildikten sonra başına taşla vurularak öldürülen Suriyeli hamile kadınve 10 aylık bebeği tüm Türkiye’yi sarstı. Kamuoyu, Birol Karaca ve Cemal Bay adlı iki cani tarafından gerçekleştirilen alçak saldırının azmettiricilerinin de cezalandırılmasını bekliyor.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 07:07
Azmettiriciler de cezalandırılsın

FARUK ARSLAN / İSTANBULMüslüman Anadolu’nun vicdanına emanet olan Suriyeli Emani Al-Rahmun’un Sakarya’da hamile haliyle, 10 aylık çocuğuyla birlikte vahşi şekilde katledilmesi olayından, topluma muhacir düşmanlığı empoze eden kesimler de sorumlu tutuluyor. Kamuoyu, Birol Karaca ve Cemal Bay adlı iki alçak tarafından gerçekleştirilen saldırının azmettiricilerinin de cezalandırılmasını bekliyor. STK temsilcileri, vahşete giden sürecin yapı taşlarının, topluma Suriyeli muhacir düşmanlığı pompalayan malum çevrelerce döşendiğini ve nefret tohumu ekenlerin tek tek tespit edilerek adalet karşısına çıkarılmaları gerektiğini ifade ediyor. 

MANKURTLAR AZMETTİRDİ

Akit’e konuşan İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Başkanı Ali Akbaş, “Emani adlı kardeşimizi gözü dönmüşçe katleden o alçaklar yalnız değildi. Bizlere, emanet olan Emani kardeşimize kıyan o iki alçağın gözünü döndüren nefreti medya pompalamıştır. Şimdi o medya patronları da, yöneticileri de ellerini ovuşturuyordur. Doğan Haber Ajansı’nın ‘Suriyeli kadının güzelliği sebebiyle olayın yaşandığı düşünülüyor’ gibi adi ifadeleri haber diye karşımıza çıkarabilme ahlaksızlığının altındaki his işte budur. Suriyeli düşmanlığını halka empoze etmek için çabalayan, muhacirler hakkındaki yalanları manşetlerinden indirmeyen vicdan yoksunu medya organlarının teker teker tespit ve ifşa edilmesi şarttır” dedi. 

DOLAYLI OLARAK BU SUÇA ORTAKLAR

Özgür Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, “Bu işi yapan iki tane vahşi, hayvan, sapık. Bu azmettirenler, kışkırtanlar, eylem yapanlar, Suriyeli muhacirlere düşmanlık yapan insanlık dışı varlıkları bu iki caniyle direkt olarak kıyaslamamakla beraber, başta Sinan Oğan gibi bir milletvekilinin ve sosyal medyadaki karanlık hesapların nefret  kampanyasının geldiği noktaya iyi bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Bundan rahatsız olmayacaklar mı? ‘Bizim bu oluşturduğumuz atmosfer, ruhlarında şeytanlık saklı birilerinin işini kolaylaştırıyor mu’ demeleri lazım.” ifadelerini kullandı. Rıdvan Kaya, “Medyasından milletvekillerine, ana muhalefet partisi liderine kadar hepsi Suriyeli muhacirleri hedef gösteren, onları sorun olarak toplumun önüne atıcı söylemler sarf ederseniz, birtakım hasta ruhlar bu ortamı kendileri için elverişli ortam olarak değerlendirirler. Dolayısıyla doğrudan olmasa da dolaylı olarak sizler, bu suça ortak olmuş olursunuz. Herkesin bu tür hassas konularda cümlelerini kurarken daha dikkatli, daha insaflı olması lazım.”

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 07:07
  1. Suriyeli Emani Al-Rahmun
  2. Suriyeli muhacir düşmanlığı
  3. muhacir düşmanlığı
  4. İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Başkanı Ali Akbaş
  5. Özgür Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya
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