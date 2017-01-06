Azmetti gazete patronu oldu!

Samsun'un Bafra ilçesinde ikamet eden 2 çocuk annesi Pervin Gün, çok sevdiği gazetecilik mesleğini yapabilmek için üniversiteyi dışarıdan bitirdi. 4 yıl önce mesleğe başlayan Gün, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nü dışarıdan bitirerek üniversiteden mezun oldu. Gün, Bafra ilçesinin en fazla okunan günlük gazetelerinden birisi olan Yenigün gazetesinin sahibi oldu. Pervin Gün, "Bir gazete sahibi olmayı çok arzu ediyordum. Sırf bunun için üniversiteyi dışarıdan bitirmeye karar verdim. Zorluklara rağmen azmederek başardım. Gerçekten çok mutluyum" diye konuştu.
Eklenme: 06 Ocak 2017, 18:09
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