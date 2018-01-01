Aziz Yıldırım'ın seçim bombası belli oldu

Yıldırım, sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil’e geri çeviremeyeceği bir teklif hazırlıyor. Arsenal'de eline yıllık net 3.4 milyon Euro geçen Mesut Özil'e yıllık 5 milyon Euro ile birlikte imza parası teklif edilecek.

SADECE 5 MİLYON İMZA PARASI

F.Bahçe Arsenal'den vergiler hariç yıllık net 3.4 milyon Euro alan Özil'e yıllık 5 milyon Euro ile birlikte yine 5 milyon Euro imza parası önerecek. Maç başı ücretler de olacak. Bu da Özil için çok cazip bir teklif.

YILDIRIM ERKEN DAVRANACAK

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın F.Bahçe taraftarı olan Mesut Özil'in menajeri ile temasa geçeceği, başta Barcelona olmak üzere birçok Avrupa kulübünden önce davranmak istediği belirtildi.