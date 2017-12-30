Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aziz Yıldırım'ın büyük korkusu

Kongre çalışmalarını sessiz bir şekilde yapan Başkan Yıldırım, şampiyonluk mücadelesi veren futbol takımını olumsuz etkilemesini istemiyor.

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:35
Aziz Yıldırım'ın büyük korkusu

Fenerbahçe'de 2018 Mayıs'ında kritik bir seçim yapılacak. Başkan Aziz Yıldırım ve adaylığını açıklayan Ali Koç çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Başkan Yıldırım'ın, çalışmalarını sessiz sürdürmesinin altındaki sır ortaya çıktı.

YÖNETİMDEN CİDDİ UYARI

Yıldırım, kongre çalışmalarının şampiyonluk mücadelesi veren futbol takımını olumsuz etkilemesini istemiyor. Yönetim kendi alanındaki sorunları çözmek dışında hiçbir işe karışmıyor

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarına seçim kavgalarının içinde olmamaları konusunda uyarılarda bulunduğu da belirtiliyor.

(Akşam)

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 14:35
  1. Fenerbahçe
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanmaraş’ta mazot hırsızları enselendi
    1. Kahramanmaraş’ta mazot hırsızları..
    2. Aziz Yıldırım'ın büyük korkusu
    3. Yunanistan'dan skandal adım! Türkiye'ye
    4. Çorum'da cezaevi firarisi yakalandı
    5. Sonunda görüntülendi! Tam 16 metre.....
    6. Donk o teklifi reddetti!
    7. Seyirci artışında Kayserispor zirvede!
    8. Yunanistan'dan darbeciye siyasi..
    9. Bayburt'a 3 bin kişilik salon müjdesi!
    10. Hindistan'da orman görevlisi yavru..
    11. Şehit yakınları askerlik muafiyetine..
    12. Karaman Alanyaspor'la büyük ölçüde..
    13. İranlılar geliyor! O kent ihya olacak...
    14. BTK raporu açıkladı, böyle tuzak..
    15. Erdoğan: Biz PYD'yi tepeleyeceğiz,..
    16. Nitratlı gübre için önemli karar!
    17. CHP işi belediyecilik! İşçinin canı..
    18. Rus heyet Salihli'de domates..
    19. Süper Ay 2018'in ilk gecesi görülecek
    20. FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı'..
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Haram parayla hayatları karardı
    Haram parayla hayatları karardı
    Aselsan'dan dev anlaşma!
    Aselsan'dan dev anlaşma!
    Asgari ücret belli oldu!
    Asgari ücret belli oldu!
    2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı
    2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 30.12.2017
    Reina'nın sahibi devlete 15 milyonluk dava açtı
    Reina'nın sahibi devlete 15 milyonluk dava açtı
    Twitter safını belli etti! Büyük rezalet
    Twitter safını belli etti! Büyük rezalet