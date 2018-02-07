Aziz Yıldırım'dan Mehmet Tahir Sarıoğlu'na son görev

Sarıoğlu'nun Levent Afet Yolal Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazına, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Nihat Özdemir ile Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın yanı sıra kulübün mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulu öncesi başkan adaylığını açıklayan Ali Koç, eski yöneticilerden Sadettin Saran ve merhumun yakınları katıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile sarı-kırmızılı kulüp ve eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen, cenaze namazına çelenk gönderdi.

Kılınan cenaze namazından sonra Mehmet Tahir Sarıoğlu'nun naaşı, Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.