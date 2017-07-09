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Aziz Yıldırım'dan Katar'a destek

Aziz Yıldırım Katar'a yönelik uygulanan ablukaya karşı Katar Emiri Temim bin Hamal El-Sani'nin isminin ve portresinin yer aldığı Fenerbahçe forması giydi.

09 Temmuz 2017 Pazar 16:45
Aziz Yıldırım'dan Katar'a destek

Katar'a uygulanan diplomatik ablukaya Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan da tepki geldi. Yıldırım, önünde Katar Emiri Temim bin Hamal El-Sani'nin portresinin yer aldığı forma ile poz verdi.

Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek El-Şafi’yle birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Aziz Yıldırım, Doha ile dayanışma içinde olduklarını ve desteklerini dile getirdi.

Ne olmuştu?

  • 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır başta olmak üzere 7 ülke Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı. Türkiye, ablukaya tepki göstererek Katar'ın yanında olduğunu duyurmuştu.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 16:45
  1. Fenerbahçe
  2. Türkiye
  3. Ankara
  4. Birleşik Arap Emirlikleri
  5. Mısır
  6. Katar
  7. Bahreyn
  8. Arabistan
  9. Aziz Yıldırım
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