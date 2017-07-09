Aziz Yıldırım'dan Katar'a destek

Katar'a uygulanan diplomatik ablukaya Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan da tepki geldi. Yıldırım, önünde Katar Emiri Temim bin Hamal El-Sani'nin portresinin yer aldığı forma ile poz verdi.

Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek El-Şafi’yle birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Aziz Yıldırım, Doha ile dayanışma içinde olduklarını ve desteklerini dile getirdi.

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