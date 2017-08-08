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Aziz Yıldırım'dan 'Emre Mor' sürprizi!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Emre Mor için Dortmund'a yeni bir teklif yaptıklarını söyledi.

08 Ağustos 2017 Salı 22:20
Aziz Yıldırım'dan 'Emre Mor' sürprizi!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, NTV Spor'da katıldığı %100 Futbol programında, Emre Mor sürprizini açıkladı.

Inter'e gitmesi beklenen Emre Mor için dün (7 Ağustos] günü yeni bir teklif yaptıklarını belirten Aziz Yıldırım, "Emre Mor için 2 milyon kiralama ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklif yaptık. Bunu da bilin. Dün teklifi son yaptık, bekliyoruz. Gereken yapılıyor. Olur veya olmaz o ayrı konu" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 22:20
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