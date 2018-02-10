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Aziz Yıldırım'dan bomba karar!

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Üniversitesi kurulduktan sonra spor yöneticiliği dersi vereceği kaydedildi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:44
Aziz Yıldırım'dan bomba karar!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, en büyük hayallerinden biri olan Fenerbahçe Üniversitesi kurulduktan sonra spor yöneticiliği dersi verecek. 

Fenerbahçe Başkanı, bir yandan kongre hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan da flaş bir karar aldı.

Aziz Yıldırım bir hayalini gerçekleştirecek. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın en büyük hayallerinden birisi Fenerbahçe Üniversitesi... Açılması için geri sayıma geçilen okulda Fenerbahçe kendi gazetecisini, kendi sporcusunu, kendi teknik direktörünü yetiştirecek. 

BİZZAT KENDİSİ DERS VERECEK

Fotomaç'ın haberine göre; Yıldırım'ın üzerinde durduğu bir bölüm daha var; spor yöneticiliği. Yıldırım'ın, bu bölümün derslerine bizzat kendisinin de girmek istediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 12:44
  1. Aziz Yıldırım
  2. Fenerbahçe
  3. spor yöneticiliği

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