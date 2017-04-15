Aziz Yıldırım'a küfür edenlere 1 yıl men

23 Mart'ta oynanan Anadolu Efes-Fenerbahçe maçında tribünden sarı-lacivertlilerin Başkanı Aziz Yıldırım'a yapılan hakaret ve küfürlerden dolayı olaya karışan taraftarlar, 1 yıl spor müsabakalarından men cezası aldı.

Aziz Yıldırım'a küfür edenlere 1 yıl men
Eklenme: 15 Nisan 2017, 10:37

Aziz Yıldırım'a küfür eden taraftarlar ve bir kısım şüphelilerin 1'er yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men cezası aldığı bildirildi.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

  • "Abdi İpekçi Spor Salonu’nda 23 Mart 2017 tarihinde oynanan Anadolu Efes-Fenerbahçe Erkek Basketbol müsabakasında, organize bir şekilde tribünde yer aldığı görülen bir grup, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’a ağır hakaret ve küfür içeren tezahüratlarda bulunmuşlardır.
  • Hukuka ve ahlaka aykırı, süreklilik arz eden bu eylemler üzerine Başkanımız adına yapılan suç duyurusuna istinaden, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, grubun elebaşları ile bir kısım şüpheliler 1’er yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men cezası almışlardır. Konu ile ilgili şüpheliler hakkında soruşturma halen devam etmektedir."

 

 
EtiketlerFenerbahçeAbdi İpekçi Spor SalonuBakırköyCumhuriyet Başsavcılığı23 MartAziz YıldırımAbdi İpekçi
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