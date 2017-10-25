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Aziz Yıldırım'a hapis cezası istendi

Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör ile gerginlik yaşayan Aziz Yıldırım’a hapis cezası istendi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 17:25
Aziz Yıldırım'a hapis cezası istendi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’ün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen karşılıklı darp ve hakaret soruşturması tamamlandı. Savcılık hazırladığı iddianamede Aziz Yıldırım'ın 'kasten yaralamak' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsini istedi.
 
Savcılık ayrıca Yıldırım'ın 6222 sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 18/1 maddesince seyirden yasaklanmasını da talep etti.  İddianamede Işık Eyingüngör'ün de 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan cezalandırılması istendi.
 
İddianame mahkemeye gönderildi.  Aziz Yıldırım ve Işık Eyigüngör uzlaşmayı kabul etmemişti. Eğer yargılama sonunda mahkeme,iddianamede talep edilen şekilde ceza verirse Aziz Yıldırım aldığı cezanın infazından itibaren bir yıl boyunca maçları ve antremanları izleyemeyecek, spor alanlarına da giremeyecek.

Milliyet

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 17:25
  1. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım
  2. Aziz Yıldırım kavga
  3. Işık Eyigüngör
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