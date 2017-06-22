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Aziz Yıldırım yıldız oyuncunun menajeriyle görüştü

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Aboubakar'ın menajeriyle görüştü.

22 Haziran 2017 Perşembe 11:18
Aziz Yıldırım yıldız oyuncunun menajeriyle görüştü

Beşiktaş'ın sezon başında Portekiz'in Porto ekibinden kiraladığı Vincent Aboubakar'la ilgili Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Bein Sports'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, siyah-beyazlılarla henüz sözleşme imzalamayan Kamerunlu golcünün menajeriyle bir ön görüşme yaptı.

"ŞARTLAR OLUŞURSA GELİRİZ"

Şartların temin edilmesi durumunda Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye gelebileceği mesajının alındığı iddia edildi. Vincent Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla 38 resmi maçta 19 gol attı 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 11:18
  1. Fenerbahçe
  2. Aziz Yıldırım
  3. Beşiktaş
  4. Vincent Aboubakar
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