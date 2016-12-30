Aziz Yıldırım TFF'ye Beşiktaş eleştirisi

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.



"Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla verilen haberde, Başkan Aziz Yıldırım'ın imzasıyla TFF'ye gönderilen yazının görüntüsü paylaşıldı.



Yazıda Aziz Yıldırım; Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası PFDK'nın iki takıma, Vodafone Arena stadyumu çevresinde yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle ceza vermemesini "skandal nitelikte" bir karar olarak değerlendirdi. Federasyon bünyesindeki Beşiktaşlılar nedeniyle kararların adil olmadığını savunan Yıldırım, karara herhangi bir itirazın olup olmadığını ve eğer itiraz varsa bunun akıbetini öğrenmek istediğini söyledi.



Yazının tamamı şöyle;