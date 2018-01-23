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Aziz Yıldırım talimatı verdi!

Göztepe maçında tribünlerin önce kendisini, ardından da takımı ve Aykut Kocaman'ı protesto etmesinden rahatsız olan Aziz Yıldırım, emri verdi.

23 Ocak 2018 Salı 10:17
Aziz Yıldırım talimatı verdi!

Göztepe karşılaşmasının ikinci yarısında başlayan protestolar sonrası yönetim harekete geçiyor.Tepkilerden rahatsız olduğunu maç sonrası yaptığı açıklamalarda da dile getiren Aykut Kocaman, başkan Aziz Yıldırım'a dert yandı.
 
"Deplasmanda gibiyiz"diyen Kocaman, bu protestoların takıma zarar verdiğini ifade ederek bunun önüne geçilmesini talep etti. Tribündeki tepkilerden nasibini alan Başkan Yıldırım da kurmaylarıyla toplantı yaparak konu hakkında kapsamlı bir rapor istedi. 
 
ÖMÜR BOYU MEN ALACAKLAR 
 
Stattaki kamera görüntülerini inceleyen yöneticiler, taraftarlar arasına sızan münferit kişilerin, tribünleri galeyana getirerek protestoları tüm stada yaydığını öne sürdü. Bu kişilerin ve grupların bulunmasını isteyen Yıldırım'ın, bu kişilerin passoliglerin iptal edilmesini sağllayıp, ömür boyu Ülker Stadı'na girmemeleri için elinden gelen her şeyi yapacağı bildirildi. Emniyetten de yardım isteyen yöneticiler, polisin elindeki görüntülerde yera lan ve stat kameralarından tespit ettiği kişiler hakkında işlem başlatacak.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 10:17
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