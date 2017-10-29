Aziz Yıldırım: Şampiyon olacağız

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe dergisinin kasım sayısındaki başyazısında futbol takımının son durumunu değerlendirdi.

"20. ŞAMPİYONLUĞA ULAŞACAĞIZ"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, zorlu bir fikstürü geride bıraktıklarını belirterek, "Yeni kurulan bir takım olma handikapını ve zorlu fikstür başlangıcını geride bırakan takımımızın bundan sonra karşılaşacağı rakiplerine karşı üstünlük kuracağına ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte minimum puan kaybıyla Sayın Aykut Kocaman ve oyuncularımızın bizi 20. şampiyonluğumuza ve dördüncü yıldıza ulaştıracaklarına canıyürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"DERBİDE GALİBİYETİN KIYISINDAN DÖNDÜK"

Sezon başında yeni kurulan bir takım olmanın sıkıntılarını yaşadıklarının altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti: "Takımımız adım adım istediğimiz seviyelere geliyor. Bu sezon oynadığı derbilerden yenilgi almadan, iç sahada galibiyet, deplasmanda ise beraberlikle ayrılan takımımızın bundan sonra önünün daha açık olduğunu düşünüyoruz. Son olarak tartışmalı birçok hakem kararını içinde barındıran ve galibiyetin kıyısından dönmeye mecbur bırakıldığımız Galatasaray derbisinde, kulübünün daima yanında olan eşsiz taraftarlarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Hem Kadıköy'de hem deplasmanda, takımımızın en güçlü yanı olan Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray deplasmanında da takımlarını, maruz kaldıkları gürültü işkencesine rağmen bir an olsun yalnız bırakmadılar. Kendilerinden benzer desteği sezon boyunca bekliyor, teşekkürlerimi sunuyorum."

4 YILDIZLI FORMA BASTIRILMIŞTI

Ligde 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz yıllarda 4 yıldızlı forma sipariş ettiği ancak şampiyonluğun kaybedilmesinin ardından siparişlerin iptal edildiği iddia edilmişti.