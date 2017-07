Aziz Yıldırım: Önümüzdeki sezon çok farklı olacak

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün dergisine açıklamalarda bulundu. Geçen sezon futbol dışında her alanda kupa ve başarı aldıklarını dile getiren Başkan Yıldırım, “Spor Kulüplerinde tatil çok kısa bir nefeslenme aralığıdır. Biz de kısa bir nefeslenmenin ardından yeni sezon için hazırlıklara başlayacağız.Geçtiğimiz sezonu futbol branşımız dışında yarıştığımız tüm branşlarda şampiyonluklar, dereceler ve kupalarla kapattık. Profesyonel futbolda geçtiğimiz sezon bizleri ve her şeyden önemlisi camiamızı ve taraftarlarımızı üzen sonuçlarla karşılaştık. Türkiye’nin en büyük, Dünya’nın sayılı spor kulüplerinden olan Fenerbahçe için başarı kıstası, yarıştığı her branşta şampiyonluk kazanmak olmalıdır. 19 yıllık başkanlığım süresince belirlediğim düstur da zaten budur. Bu 19 yıllık dönemde Fenerbahçe futbol takımları da dahil olmak üzere tüm takımlarımız ve sporcularımız yarıştıkları her kulvarda daima şampiyonluk yarışı içinde olmuş, finalin bir tarafı Fenerbahçe olurken, sadece finallerdeki rakiplerimiz değişmiştir. Bunun içindir ki, ne biz ne de taraftarlarımız sonuna kadar şampiyonluk yarışı içinde olmamayı ve şampiyonluk için sonuna kadar mücadele etmeyen bir takımı kabul edemiyoruz.Basketbol Erkek Takımımızın bu denli sevilmesinin nedenlerinden bir tanesi de budur. Sonuna kadar mücadele eden, geriye düşse de bırakmayan, terinin son damlasına kadar savaşan basketbolcularımız bunun içindir ki, camiamızın göz bebeği durumuna gelmiştir” şeklinde konuştu.

"Başarısızlık bana aittir”

Geçen sezon futbolda yaşananların kendilerine tecrübe kazandırdığının altını çizen Aziz Yıldırım, “Futbol takımımızın bu sezon yaşadığı başarısızlığın nedenlerini Mali Genel Kurulumuzda anlatmaya çalıştım. Öncelikle yeniden belirtmek isterim ki, başarıda olduğu gibi başarısızlıkta da tüm sorumluluk bana ve Yönetim Kurulumuzdaki arkadaşlarıma aittir. Başarılar Fenerbahçe’nin başarısızlıklar ise bizimdir. Geçtiğimiz sezon futbolda yaşadıklarımız bize önemli tecrübeler kazandırdı. Mücadeleden vazgeçmenin, formayı terinin son damlasına kadar ıslatmamanın nedenlerini çok iyi analiz ettik” şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki sezon çok farklı olacak"

Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli taraftarlara gelecek sezon ile ilgili söz vererek, “Sizlere söz veriyorum ki, önümüzdeki sezon geçtiğimiz sezondan çok farklı olacak; formasına ve armasına kendini adayan, mücadeleden asla vazgeçmeyen, sonuna kadar şampiyonluk için çalışan, emek veren, sizlerin karşılıksız desteğine layık olan bir futbolcu grubunu oluşturacağız” açıklamasını yaptı.

"Aykut Kocaman cesur yürekli bir Fenerbahçelidir"

Bu sezon Atiker Konyaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Teknik Direktör Aykut Kocaman ile ilgili düşüncelerini aktaran Başkan Yıldırım, "Futbol takımımızın teknik direktörlüğü görevine, futbolculuğu ve teknik adamlığı sırasında Fenerbahçemize şampiyonluk ve kupalar kazandırmış, büyük başarılar elde etmiş, camiamızın bir parçası olan, gerek futbol bilgisi ve futbol adamlığına, gerekse de sağlam karakterine güvendiğimiz Sayın Aykut Kocaman’ı getirdik. Aykut Kocaman halen sürdüğüne inandığımız 3 Temmuz sürecinin ilk gününden itibaren önemli bir liderlik göstermiş ve futbol takımımızı bir arada tutarak, takımımızın dağılmasına müsaade etmemiş, 3 Temmuz davasını kendi davası olarak görmüş, bu davaya kendini adamış, saygıyı ve takdiri hak eden cesur yürekli bir Fenerbahçelidir" değerlendirmesini yaptı.

"En büyük beklentimiz taraftarlarımızdandır"

Aziz Yıldırım, Euroleague’deki taraftar desteğini futbol branşında da görmek istediklerini söyleyerek, "Sayın Kocaman ile kısa bir süre içinde bir araya gelerek yaptığımız fikir alışverişleri ve harcadığımız ortak mesai neticesinde takımımızı, hedeflerimiz doğrultusunda güçlendirmek adına bazı transferler gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek ve taraftarımızın arzuladığı ölçülerde profesyonel futbol takımımız yeniden yapılandırılacaktır. Önümüzdeki sezonda futboldaki en büyük beklentimiz, 12 numaralı oyuncumuzdan, yani taraftarlarımızdandır. Tıpkı Erkek Basketbol takımımızı Euroleague Şampiyonu yaptıkları gibi tribünleri hınca hınç doldurmaları, takımlarının arkasında durarak stadımızı rakiplerimiz için içinden çıkılmaz çelik bir kaleye çevirmeleridir" diye konuştu.

Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünü unutmayarak, 15 Temmuz şehitleriyle ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Bu vesile ile 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına karşı göğsünü siper ederek, demokrasi ve bağımsızlık uğrunda mücadele edenleri şükranlar anıyor, hain darbe kalkışması sırasında şehit olanlara Allah’tan rahmet, gazi olanlara ise sağlık içinde uzun ve huzurlu bir hayat diliyorum.”