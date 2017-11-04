Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aziz Yıldırım, Kocaman'a fırçayı bastı: B planın yok

Aziz Yıldırım ve yönetimi, Aykut Kocaman ile yaptığı toplantıda Valbuena dışında neden ikinci bir hücum planlarının olmadığını sordu.

04 Kasım 2017 Cumartesi 12:27
Aziz Yıldırım, Kocaman'a fırçayı bastı: B planın yok

Fenerbahçe Yönetimi, alınan kötü sonuçlara rağmen Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın arkasında duruyor.

Deneyimli hocaya sert eleştiriler yapılsa da takımı yine bu noktadan Kocaman dışında birinin çıkarma ihtimalinin az olduğu fikri hakim...

ÖNCE DESTEK SONRA ELEŞTİRİ

Hatta bu durum perşembe günü yapılan yönetim kurulu toplantısında da gündeme geldi. Aykut Kocaman’a destek kararı çıktı.

Ancak Aziz Yıldırı ve yönetiminin, Kocaman’a iki önemli eleştirisi söz konusu. Birincisi maç içinde yapılan değişikliklerin büyük bölümü takıma faydadan çok zarar veriyor.

B PLANIN YOK

İkinci en önemli eleştiri ise Valbuena’nın durumu... Fransız futbolcuyu kenara aldıktan sonra takımın hücuma çıkacak bir “B Planı” olmadığı ifade ediliyor.

Takımın tek bir planla hücum ettiği, alternatif bir oyunun olmadığı yerde Valbuena’nın çıkmasının yanlış olduğu vurgusu yapılıyor.

Bu arada sarı-lacivertli futbolcuların tüm alacakları yönetim tarafından ödendi. Kötü sonuçlara rağmen yönetim futbolcuların bu aya kadarki tüm maaşlarını hesaplarına yatırdı.

Özellikle döviz kurunun yükselmesiyle birçok ekip gibi sarı-lacivertliler de bu durumdan etkilenmişti. Yönetim bu sıkıntıya rağmen euro cinsinden olan maaşların tamamını ödedi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 12:27
  1. Fenerbahçe
  2. Teknik Direktör Aykut Kocaman
  3. Valbuena
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaza sonrası şok sözler, 'Ölsünler. Ben arabama çocuğumdan iyi bakıyordum'
    1. Kaza sonrası şok sözler, 'Ölsünler...
    2. Dünya, yeni Deaş’a hazır olmalı...
    3. Yabancı antrenörlerden yerli..
    4. Çayeli'nden öteye 'bisiklet'le gittiler
    5. İmam baba acı haberi Cuma Namazı..
    6. Gökçek'in yerine geçecek isim için..
    7. Tahşiye kumpasına ceza yağdı
    8. Dev şirkete FETÖ'den el konuldu
    9. İsrail ordusu Suriye'ye girmeye hazır
    10. Apple'ın CEO'su: iPhone X kahveden ucuz
    11. Göztepe-Beşiktaş maçı için bin polis,..
    12. Gazişehir Gaziantep yükselişe geçiyor
    13. Tahkim, Olcay Şahan'a acımadı
    14. Artık dünya devleriyle aynı sahadayız
    15. Son 12 sezonun en iyi Galatasaray'ı
    16. ‘Yerli üretim için maliyetsiz bir yer..
    17. Ekonomi ve siyasette bugün neler..
    18. Samsunspor'dan alkışlanacak hareket!..
    19. Teröristin yanında olan da teröristtir
    20. Aziz Yıldırım, Kocaman'a fırçayı..
    Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
    Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
    Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
    Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
    ''Türkiye olmasa bitmiştik''
    ''Türkiye olmasa bitmiştik''
    Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
    Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.11.2017
    Yerli otomobilin ikinci taliplisi de belli oldu
    Yerli otomobilin ikinci taliplisi de belli oldu
    İyi Partili isim haddini aştı, o paylaşımı büyük tepki çekti
    İyi Partili isim haddini aştı, o paylaşımı büyük tepki çekti