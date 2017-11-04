Aziz Yıldırım, Kocaman'a fırçayı bastı: B planın yok

Fenerbahçe Yönetimi, alınan kötü sonuçlara rağmen Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın arkasında duruyor.

Deneyimli hocaya sert eleştiriler yapılsa da takımı yine bu noktadan Kocaman dışında birinin çıkarma ihtimalinin az olduğu fikri hakim...

ÖNCE DESTEK SONRA ELEŞTİRİ

Hatta bu durum perşembe günü yapılan yönetim kurulu toplantısında da gündeme geldi. Aykut Kocaman’a destek kararı çıktı.

Ancak Aziz Yıldırı ve yönetiminin, Kocaman’a iki önemli eleştirisi söz konusu. Birincisi maç içinde yapılan değişikliklerin büyük bölümü takıma faydadan çok zarar veriyor.

B PLANIN YOK

İkinci en önemli eleştiri ise Valbuena’nın durumu... Fransız futbolcuyu kenara aldıktan sonra takımın hücuma çıkacak bir “B Planı” olmadığı ifade ediliyor.

Takımın tek bir planla hücum ettiği, alternatif bir oyunun olmadığı yerde Valbuena’nın çıkmasının yanlış olduğu vurgusu yapılıyor.

Bu arada sarı-lacivertli futbolcuların tüm alacakları yönetim tarafından ödendi. Kötü sonuçlara rağmen yönetim futbolcuların bu aya kadarki tüm maaşlarını hesaplarına yatırdı.

Özellikle döviz kurunun yükselmesiyle birçok ekip gibi sarı-lacivertliler de bu durumdan etkilenmişti. Yönetim bu sıkıntıya rağmen euro cinsinden olan maaşların tamamını ödedi.