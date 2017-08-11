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Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ramil Guliyev'in şampiyonluğunun ardından FB TV'ye yaptığı telefon bağlantısında gözyaşlarını tutamadı.

11 Ağustos 2017 Cuma 10:33
Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün sporcusu milli atlet Ramil Guliyev'in İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya almasından dolayı çok gururlandığını ve ağlayacak duruma geldiğini söyledi.

Kulüp televizyonu FBTV'ye telefonla bağlanan Yıldırım'ın Ramil Guliyev'in tarihi başarısından bahsederken sesi titredi.

Milli atletin dünya şampiyonu olmasından dolayı duyduğu gururu dile getiren başkan Yıldırım, "Bu akşam ağlayacak pozisyondaydım. Böyle bir çocuğumuzun dünya şampiyonu olmasından dolayı çok gururluyum. İnşallah diğer sporcularımız da bunu başarırlar." dedi.

Aziz Yıldırım, Ramil'in kazandığı şampiyonluğu Fenerbahçe camiasına ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulunurken, "Ramil'in bu geceki başarısı, basketbolda Avrupa şampiyonu olan takımımızın başarısıyla eşdeğerdedir, hatta daha fazladır. Burada bireysel bir mücadele olmaktadır. Her şey olabiliyor. Ramil'in buraya gelişinde Fikret Çetinkaya'nın Gürsel Özyurt'un çok büyük emekleri vardır. Bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın da çok büyük katkıları olmuştur." diye konuştu.

Ramil Guliyev'in Türk atletizminin adını dünyaya duyurduğunu aktaran Yıldırım, "Azerbaycan devletine de teşekkür etmek lazım. Ramil, bugün iki devletin, bir milletin çocuğu olarak koşmuştur. Bizi gururlandırmıştır. Bütün dünya televizyonlarında hem Fenerbahçe'nin hem de Türkiye'nin adını duyurmuştur. Ramil, bu koşusuyla Türkiye'nin atletizmde var olduğunu dünyaya göstermiş ve ispatlamıştır." ifadelerini kullandı.

Ramil Guliyev, dünya atletizm şampiyonalarında Türkiye'ye ilk altın madalyasını kazandırarak tarihe geçti.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 10:33
  1. Aziz Yıldırım
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